إنشاء مدارس ومجمعات خدمات بقرى المنوفية ضمن مبادرة «حياة كريمة» (صور)

أعلن الحساب الرسمي لمؤسسة «حياة كريمة» على موقع «فيس بوك»، أن أمس شهد إجراء لقاء وزيارة ميدانية لقرى مركز أشمون بمحافظة المنوفية، لمتابعة أعمال مبادرة «حياة كريمة»، وذلك بحضور سكرتير عام محافظة المنوفية، والمهندس محمد ربيع منسق مؤسسة «حياة كريمة» بالمنوفية، والدكتورة أمل غنيم منسق مساعد المؤسسة بالمحافظة.

وأشار الحساب الرسمي إلى المرور على قرية «أبو رقبة»، ومتابعة إنشاء حديقة على مساحة 2000 متر، وكذلك إنشاءات جناح بمدرسة للتعليم الثانوي والصرف الصحي بالقرية، كما أجريت زيارة لقرية سمادون لمتابعة إنشاء المجمع الخدمي وجناح جديد بمدرسة التعليم الأساسي بجانب توصيل الغاز الطبيعي بالقرية.

وعُقد لقاء بأهل قرية سلامون قبلي مركز الشهداء، بحضور منسق مؤسسة «حياة كريمة» بالمنوفية، لإجراء حوار مجتمعي مع القيادات الشعبية للقرية حول مشروعات المبادرة.

وفي مركز أشمون تم الانتهاء من أعمال هدم الوحدة البيطرية القديمة بقرية شما، وتم رفع الأنقاض وناتج الهدم بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والشركة المنفذة، كما تم الانتهاء من أعمال الحفر لإنشاء مجمع الخدمات الحكومية بالقرية.

وفي الوحدة المحلية بطهواي، تم الانتهاء من هدم مبنى الوحدة المحلية القديم، ورفع الأنقاض وناتج الهدم، وكذلك الانتهاء من أعمال الحفر وشد الأخشاب لعمل القواعد الخرسانية لإنشاء مجمع خدمات حكومية.

وشهدت الوحدة المحلية بشنشور هدم مبنى الوحدة البيطرية القديم، وجاري رفع ناتج الهدم لإنشاء مجمع خدمات حكومية عليه، وفي الوحدة المحلية بسمادون تجرى أعمال الحفر للأساسات الخاصة بمجمع القرية.

وفي الوحدة المحلية بسنتريس تم رفع ناتج هدم موقع الوحدة البيطرية القديمة لإنشاء المجمع عليه، فيما شهدت الوحدة المحلية بسبك إزالة مبنى الوحدة البيطرية ومكتب البريد القديم لإنشاء المجمع عليه.

وفي الوحدة المحلية بطليا، تم البدء في أعمال الحفر لموقع إنشاء المجمع الحكومي، كما قامت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والشركة المنفذة باستلام المواقع المخصصة لإنشاء مجمع مصالح حكومية عليه بباقي الوحدات المحلية، وجاري عمل الجسات ورفع الاحداثيات للمواقع المقترحة للمجمعات للبدء الفعلي في أعمال الانشاءات.

وفي مركز الشهداء تم بدء بناء الدور الارضى بمدرسة الوحدة المجمعة بدراجيل، وحفر 42 مترًا للصرف الصحي بشارع الإمام المتفرع من شارع سوق الأربعاء، وكذلك مد خط مياه بعزبة أبو جازية التابعة لدراجيل بطول 300 متر، أما في قطاع المياه والصرف الصحي فاستمر العمل في صب الخرسانة المسلحة للبيارة بمحطة رفع الصرف الصحي بشمياطس، كذلك استمر حفر بئر عملية مياه جزيرة الحجر.

وفي قطاع الأبنية التعليمية، تم صب سقف الدور الثاني علوي بمدرسة الشهيد شوقي الفقي الإعدادية، والبدء في بناء وتسديد الدور الأرضي بمدرسة الوحدة المجمعة الابتدائية بدراجيل.

وفي قطاع الغاز الطبيعي تم تركيب الشواكيش للغاز الطبيعي بشارع المسجد الغربي بسلامون قبلي، ومد خطوط الغاز بشارع الترعة المردومة الموازي للطريق الأسفلت بقرية كفر الجلابطة كذلك تم توصيل الشواكيش للغاز الطبيعي للمنازل بقرية العراقية أمام مسجد الرحمن.

يذكر أن تلك الأعمال تتم تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.