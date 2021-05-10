الإسكان تبحث تعزيز الاستثمارات مع المغرب في التنمية العمرانية

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السفير أحمد التازي، السفير المغربي بالقاهرة، لبحث سبل دعم وتعزيز الاستثمارات المصرية المغربية المُتبادلة، ولا سيما في مجال التنمية العمرانية.

وفي بداية اللقاء، رحب الدكتور عاصم الجزار، بالسفير المغربي في القاهرة، مؤكدا متانة وعمق العلاقات التاريخية بين مصر والمغرب، وموضحا أنّ هناك فرصا كبيرة للتعاون المشترك، حيث إنّ الدولة المصرية حاليا، تعد بيئة واعدة للاستثمار في مختلف المجالات، وفي مقدمتها مجال التطوير العمراني.

ومن جانبه، أبدى السفير أحمد التازي، السفير المغربي بالقاهرة، إعجابه الشديد بالنهضة العمرانية التي تشهدها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا للدكتور عاصم الجزار: «فخور بما تنجزونه.. وأنتم تواصلون ما بدأه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء حين توليه لحقيبة الإسكان، وهذا شيء مشرف جدا».