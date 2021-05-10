التعليم: أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية ستكون سلسة وبعيدة عن التعقيد

كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنّ العديد من المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بدأت وضع أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية، قائلاً: «الأسئلة سيتم وضعها طبقا لمواصفات الورقة الامتحانية والأسئلة ستكون سلسة وبعيدة عن التعقيد»، مؤكدا أنّ جميع اللجان الامتحانية سيتم تعقيمها قبل انطلاق الامتحانات، والمزمع عقدها في الأول من يونيو المقبل، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمعلمين والقائمين على الامتحانات.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ امتحانات الشهادة الإعدادية ستعقد في مواعيدها المحددة في يونيو المقبل ولن تؤجل بسبب ذروة فيروس كورونا، موضحا أنّ امتحانات الصف الثالث الإعدادي ستشمل المقرارات الدراسية لشهور مارس وأبريل ومايو: «جميع أسئلة الامتحانات لن تخرج عن إطار المنهج الذى تم تدريسه للطلاب».

وأوضح المصدر، أنّ هناك تعليمات من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لجميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بالتشديد على الطلاب بارتداء الكمامات الطبية داخل اللجان الامتحانية وعدم نزعها طوال ساعات الامتحان، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا، منوها بأنّه سيتم قياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول الامتحانات، وسيتم تسكين 14 طالبا بكل لجنة امتحانية، لتحقيق التباعد الجسدي داخل اللجان، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكان محمد عبدالتواب، مدير عام مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد الانتهاء من وضع أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2021، حيث جرى التأكيد على موجهي المواد بالالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، التي أعلن عنها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

وأضاف عبدالتواب في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أنّه جرى تشكيل لجنة من موجهي المواد لوضع أسئلة الامتحانات، وجرى التنبيه عليهم بالالتزام بالمقررات الدراسية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موضحا أنّه سيتم عقد الامتحانات ورقيا في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا.