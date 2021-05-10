كورونا عالميا: الإصابات تقترب من 159 مليون حالة

ارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» عالميا، إلى 158970290 حالة، كما وصلت الوفيات إلى 3306746حالة، بينما بلغت حالات الشفاء من الفيروس، 136517897 حالة.

وقالت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية: إن البر الرئيسي الصيني أبلغ عن 11 حالة إصابة جديدة بالفيروس، جميعها وافدة من الخارج، مضيفة في تقرير يومي، إنه لم يتم الإبلاغ عن حالات جديدة مشتبه بإصابتها أو وفيات جديدة تتعلق بـ«كورونا»، أمس الأحد، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية.

ارتفاع إجمالي إصابات كوريا الجنوبية

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت «وكالة السيطرة على الأمراض»، اليوم، تسجيل 463 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 127772 حالة، كما سجلت السلطات الكورية، حالة وفاة واحدة جراء الإصابة بـ«كورونا»، لتصل الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 1875 حالة وفاة.

وأكدتا السلطات الكورية الجنوبية، إصابة 11 كوريا جنوبيا بـ«كورونا» من بين 376 مواطنا عائدين من الهند، وفقا لما ذكرته وكالة انباء«يونهاب» الكورية الجنوبية.

من جانبها، بدأت شركة الأدوية الكورية الجنوبية «سيلتريون» في التوزيع العالمي لعلاج الأجسام المضادة للفيروس ابتداء من باكستان.

وأوضحت «سيلتريون ‎هيلث كير»، والتى تتعامل مع الأعمال الخارجية لشركة سيلتريون: «أنها وقعت عقدا مع شركة باكستانية تديرها الدولة، لتصدير 100 ألف قارورة زجاجية للأدوية «فيال» vial من ريكيرونا لما يكفي لـ30 ألف شخص. و«ريكيرونا» هي عبارة عن جسم مضاد أحادي النسيلة لعلاج «كورونا».

إجمالي وفيات «كورونا» في البرازيل

وفي البرازيل، سجلت وزارة الصحة،38911 إصابة مؤكدة بـ«كورونا»، و1024 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 15184790 حالة، فيما وصلت الوفيات إلى 422340 حالة وفاة.

من جانبه، تقدم الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، مسيرة حاشدة للدراجات النارية نظمها أنصاره، أمس، وسط انتقادات شديدة لإدارته مواجهة «كورونا» الذي يجتاح البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

جنوب إفريقيا تسجل 4 إصابات بالطفرة الهندية

إفريقيا، أعلنت وزارة الصحة بجنوب إفريقيا تسجيل 4 إصابات بالطفرة الهندية من الفيروس، وقالت إن الاختبارات رصدت أيضا 11 حالة من النسخة البريطانية لـ«كورونا».

وكانت منظمة «الصحة العالمية»، قالت في وقت سابق، إن الطفرة الهندية، هي أحد العوامل التي أدت إلى تفشي الفيروس بوتيرة متسارعة بالهند، لأنه أكثر عدوى وفتكا، ومقاومة للقاحات.

عربيا، أعلنت وزارة الصحة السورية، أمس الأحد، تسجيل 60 إصابة جديدة بـ«كورونا»، ووفاة 9 حالات وشفاء 280 حالة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 23379، فيما بلغت الوفيات، 1657 حالة، بينما وصل مجوهع حالات التعافي من افيروس إلى18737 حالة.

وفي قطر، سجلت السلطات، 389 إصابة جديدة بـ«كورونا» و6 وفيات، كما سجلت 1063 حالة شفاء جديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات 210992 حالة والوفيات 508 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 201530 حالة

وفي سياق متصل، أشارت السفارة السعودية لدى تونس، إلى أنه سيتعين على الوافدين السعوديين إلى تونس التقيد بقوانين السفر التي أقرتها السلطات التونسية، مؤكدة في بيان على موقع التدوينات ىالقصيرة «تويتر»، أمس الأحد، على ضرورة حمل الزائر إلى تونس شهادة تحليل سلبي لفحص «بي سي آر» ولم يمض عليها أكثر من 72 ساعة.

«الخطوط الجوية السعودية»: إتاحة السفر لجميع الدول الدولية

وأضافت السفارة السعودية، أنه سيكون هناك حجر إجباري على القادمين إلى تونس في الفنادق لمدة 7 أيام، فيما أكدت «الخطوط الجوية السعودية» إتاحة السفر لجميع الدول الدولية في 17 مايو الجاري، مشيرة إلى أنها شركة مشغلة في قطاع الطيران، وليست مُشرِعة ولا مخولة بتفسير القرارات.