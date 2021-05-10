غلق وتشميع 31 منشأة و تحرير 31 محضر لعدم ارتداء الكمامة في دمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الجهود التى تقوم بها الوحدات المحلية بشكل يومى للتأكد من الإلتزام بتطبيق جميع الإجراءات الإحترازية و الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا ومواعيد غلق المحلات فى التاسعة مساءً وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء.

حملات في المدن الجديدة لتطبيق قرارات «عليا كورونا»

وشهدت مراكز ومدن المحافظة حملات مكثفة أمس الأحد أسفرت نتائجها عن تحرير 31 محضرا لعدم ارتداء الكمامة فضلا عن غلق وتشميع عدد 31 منشأة ما بين مقاهى ومحلات وورش بمناطق مختلفة لعدم الالتزام بمواعيد الغلق.

وشددت «المحافظ»، على استمرار الجهود ورصد أي مخالفات فى هذا الخصوص واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

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واتخذت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، عدة إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا، وأصدرت عددا من التوجيهات الخاصة بإدارة أزمة كورونا، لمجابهة الموجة الثالثة للفيروس تتمثل في التالي:

غرامات فورية وغلق منشآت مخالفة

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1- شن حملات مكثفة على المطاعم والكافيتريات والمقاهي بكافة المناطق، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، والالتزام بارتداء الكمامة الواقية.

2 - رصد أي مخالفات للقرارات التي أصدرتها الدولة فى هذا الشأن

3 - التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين، وتوقيع الغرامات الفورية وغلق المنشآت المخالفة فورًا.

4 - تكثيف الحملات لغلق مراكز الدروس الخصوصية.

5 - فض أي تجمعات أو سرادقات.

6 - تكليف الوحدات المحلية بشن حملات بشكل دوري للارتقاء بمنظومة النظافة العامة بكافة المناطق، ومكافحة الحشرات.

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