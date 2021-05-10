توزيع ألف كرتونة مواد غذائية على غير القادرين بحلايب وشلاتين

نجحت مؤسسة «سقيا الماء»، وتحت رعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، في إطلاق قافلة مساعدات غذائية موسعة إلى جنوب شرق مصر، وتوزيع 1000 كرتونة مواد غذائية على غير القادرين في حلايب وشلاتين.

وأكد مصطفى ريحان رئيس مجلس أمناء «سقيا الماء»، أن إطلاق المؤسسة لقافلة مساعدات غذائية موسعة وتوجيهها إلى حلايب وشلاتين، يأتي ضمن جهود المؤسسة لإسعاد آلاف الأسر في أنحاء مصر خلال شهر رمضان المعظم، والوصول بالمساعدات الغذائية إلى كل مصري مستحق على أرض مصر أينما يعيش، لافتًا إلى أن قافلة المساعدات الغذائية تم تنظيمها في إطار مبادرة «أهالينا» التي أطلقتها المؤسسة خلال شهر رمضان المعظم.

وأشار إلى توزيع مساعدات غذائية على أهالي القرى الأشد احتياجًا في محافظات الصعيد والنطاقات الحدودية والتجمعات البدوية وسكان الوديان في سيناء ومرسى مطروح والوادي الجديد.

وذكر «ريحان»، أن تنظيم قافلة المساعدات الغذائية من «سقيا الماء» بحلايب وشلاتين في العشر الأواخر من شهر رمضان هدف إلى تأمين احتياجات الأسر الأكثر احتياجًا في هذه المناطق من المواد الغذائية مع قدوم عيد الفطر المبارك، لافتًا إلى أن التوزيع تم من خلال سفر فريق عمل من المؤسسة، وبالتعاون مع القيادات التنفيذية وإدارات التضامن الاجتماعي بحلايب وشلاتين، وبمتابعة ودعم من اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

واوضح رئيس مجلس أمناء «سقيا الماء»، أن كرتونة المواد الغذائية التي تقوم المؤسسة بتوزيعها تحتوي على 15 كيلو جرامًا من المواد الغذائية، من بينها سكر وأرز وزيت وسمن وبقوليات وشاي وتمر، وتكفي الكرتونة الواحدة أسرة مكونة من خمسة أفراد لمدة أسبوع.

وتشمل مراحل تنفيذ المبادرة مرحلة التعبئة بتعاون عدد كبير من المتطوعين ومرحلة التوزيع وفق خريطة توزيع تراعي الاحتياج الحقيقي للأسر المستهدفة في النطاقات الجغرافية المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية.

يذكر أن مؤسسة «سقيا الماء» تستهدف بشكل أساسي توفير احتياجات الأهالي من مياه الشرب النقية في القرى الأشد فقرًا والتجمعات البدوية وسكان الأودية والنجوع، كما تقوم بتنفيذ عدد كبير من الفعاليات الخيرية لتلبية احتياجات الأسر المستهدفة.