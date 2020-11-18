بروتوكول تعاون بين مياه الفيوم و"سقيا الماء" لتوصيل المياه للفقراء

وقع اللواء هشام درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، بروتوكول تعاون، اليوم، مع مؤسسة "سقيا الماء" الخيرية ويمثلها مصطفى عبده، بحضور المهندس عادل عبد المنعم، رئيس القطاع التجاري، وممثل من الإدارة القانونية، وفريق الإدارة العامة للعلاقات العامة بمحطة تنقية مياه الشرب بقحافة.

وقال اللواء هشام درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي إنّ الهدف من توقيع البروتوكول مع مؤسسات المجتمع المدني هو التخفيف عن كاهل المواطن البسيط، ورفع المعاناة عنه، وتوفير حق من أبسط حقوقه الأصيلة في توفير كوب مياه شرب له ولأسرته.

وكشف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أنّ الجمعية تقوم بالدفع نيابة عن الأسر البسيطة غير القادرة على دفع قيمة مقايسات المياه، وذلك بعد التأكد من توافر كافة الشروط التي يتضمنها البروتوكول ومطابقتها ومعاينتها على أرض الواقع من خلال إدارة المشاركة المجتمعية وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه من هؤلاء الأسر والتي تتطلب تكاتف الجميع من مجمتع مدني ورجال أعمال وأهل الخير في مساعدتهم وتوفير أبسط صور الحياه لهم.

كما طالب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، الأسر التي تتوافر فيها شروط تركيب وصلة المياه بدون دفع أي مبالغ مالية لأي شخص تحت أي مسمى لأنّ الجمعية هي الجهة المنوطة بدفع قيمة المقايسة بالكامل بعد ما قامت الشركة بدعم وتخفيض قيمة المقايسات التي يتم إرسالها عن طريق الجمعيات الأهلية الموقعة مع الشركة بروتوكول تعاون وذلك طبقًا للشروط واللوائح الخاصة بالشركة وإيمانًا من الشركة بالدور المجتمعي للشركة إتجاه أهالينا البسطاء داخل المحافظة.

وبينّ رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أنّهم مستمرون في توصيل المياه للأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة حتى ضمان وصول المياه لكافة المنازل، وعدم وجود أي منزل دون مياه نظيفة.