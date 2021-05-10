محافظ قنا: مبادرة مكافحة التسول قضت على الظاهرة بنسبة 70%

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا إن ظاهرة التسول انتشرت بشكل كبير جدا، لافتا إلى امتهان البعض مهنة التسول، وبدأت شكاوى المواطنين تتزايد من الظاهرة التي يتم من خلالها استغلال الأطفال، في الوقت الذي تهتم فيه الدولة بالأطفال بشكل كبير جدا، بالإضافة لاهتمام الدولة بأبنائها من غير القادرين على الكسب، حيث تقدم الدولة لمحافظة قنا دعم لأكثر من 200 ألف أسرة، وحوالي 3 مليار جنيه لتكافل وكرامة لغير القادرين على الكسب والعمل، ومع اهتمام الدولة بمواطنيها وابنائها ينبغي ألا تتواجد مثل تلك الظاهرة.

وأضاف محافظ قنا خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا نيوز» أنه بالبحث وراء المتسولين تم التأكد من أنهم ليسوا فقراء ولكن يمتهنوا هذه المهنة حتى يتكسبوا مكاسب غير قانونية وغير شرعية، ولذلك أطلقت محافظة قنا مبادرة لمنع ظاهرة التسول، وبالفعل قلت ظاهرة التسول بنسبة لا تقل عن 70%، كاشفا أن البعض ممن يمتهنون مهنة التسول يأتون للمحافظة من محافظات أخرى «بيركبوا القطر ويسافروا مسافات طويلة علشان محدش يعرفهم وبيلبسوا لبس بيميزهم ويبتز الناس».

وأكد محافظ قنا أن رد فعل الشارع القناوي حول هذه المبادرة كان كبير جدا، وللمرة الأولى يكون هناك رد فعل وتفاعل كبير وإيجابي مثل ذلك، مشددا على أن المحتاجين بالفعل يتم توفير دخل شهري لهم من برامج الدولة من تكافل وكرامة وغيرها، ويتم التشديد على عدم استخدام الأطفال في أغراض التسول لو كانوا من أبناء المحافظة، أما إذا كان الأطفال من خارج المحافظة يتم وضعهم في دور أيتام وتقديم الرعاية الصحية والاهتمام بهم بشكل كبير جدا، فالأمر ليس إجراء أمني أكثر منه ظاهرة إجتماعية.