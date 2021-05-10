المهندسين توقع بروتوكولا بخدمات طبية جديدة للأعضاء وأسرهم

وقع المهندس محمد عبدالعظيم وكيل نقابة المهندسين ورئيس لجنة الرعاية الصحية، بروتوكولا ينص على تقديم خدمات صحية للمهندسين من خلال تطبيق نقابتي، ويتضمن البروتوكول حصول المهندس على خصومات للكشف الطبي من شبكة فيزيتا الطبية، حيث يصل الخصم لـ25%، وخصم على الدواء المحلي يصل لـ20%، والدواء المستورد والمستلزمات الطبية يصل لـ10%.

وأوضح المهندس أحمد حشيش، أمين الصندوق المساعد والمتحدث الإعلامي للنقابة، أنّه سيتم تفعيل الخدمة قريبا من خلال تطبيق نقابتي بعد اكتمال إجراءات التعاقد بين التطبيقيين.

وأضاف أنّ مجلس النقابة الحالي برئاسة المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، حريص كل الحرص على تقديم خدمات طبية جديدة ومتميزة للمهندسين وأسرهم، موضحا أنّ المجلس اتخذ قرارا بمد الاشتراك بمشروع الرعاية الصحية حتى نهاية مايو الحالي، والذي كان مقررا إغلاقه في مارس الماضي نزولا على رغبة المهندسين وأسرهم.

وبحسب بيان للنقابة، جرى توقيع البروتوكول تحت رعاية المهندس هاني ضاحي النقيب العام، وبحضور المهندس حسن عبدالعليم الأمين العام، والمهندس هشام أبوسنة رئيس نقابة مهندسي القاهرة، والمهندس محمد ماهر، والمهندس مايكل البدراوي، والمهندس إسلام أحمد، والمهندس أحمد عرفة، أعضاء لجنة الرعاية الصحية.

ويعد قرار المد استمرارا لقرارات مماثلة كان آخرها ما أعلنته النقابة بشأن مد فترة الاشتراك في مشروع العلاج «الرعاية الصحية» للمهندسين وأسرهم حتى 30 أبريل الجاري، كما أعلنت اكتمال تدشين تطبيق «نقابتي» على جميع المنصات الإلكترونية كأحد خطوات التحول الرقمي في خدمات النقابة بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية ضد تفشي وباء فيروس كورونا.

وكان المهندس محمد عبدالعظيم، وكيل نقابة المهندسين ورئيس لجنة الرعاية الصحية، أشار في وقت سابق إلى أنّ إجمالي عدد المهندسين المشتركين وأسرهم بلغ 462702 مشترك، وأنّ إجمالي البطاقات التي تمت طباعتها 450940 بطاقة، فيما كان إجمالي ما تم توزيعه على شركات الشحن وفقًا لما ورد في «تقارير الشحن» 437735 بطاقة.