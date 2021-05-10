عاجل.. حريق في أكبر حقل نفط بالكويت وإصابة شخصين

نشب حريق، اليوم الإثنين، في أكبر حقل نفط بالكويت، مما أسفر عن إصابة عاملين اثنين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الحكومية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، عن قصي العامر المتحدث باسم شركة نفط الكويت أن حالة العاملين المصابين مستقرة وأنهما يتلقيان العلاج في مستشفى قريب.

وذكر التقرير، أنَّ حريق حقل برقان الكبير في الصحراء الجنوبية الشرقية للكويت، والذي ينتج 1.6 مليون برميل من النفط يومياً، لم يؤثر على الإنتاج.

تمتلك الكويت، التي يبلغ عدد سكانها 4.1 مليون نسمة، سادس أكبر احتياطيات نفطية معروفة في العالم ويأتي معظم إنتاج البلاد من حقل برقان وفقا لوكالة «أسوشيتد برس».

وأوضح المتحدث الرسمي باسم شركة نفط الكویت نائب الرئیس التنفیذي للشؤون الإداریة قصي العامر، أنَّ حریقًا محدودًا اندلع فجر الیوم الإثنین في أحد مواقع العمل في حقل برقان الكبیر ولا یوجد أي تأثیر على عملیات إنتاج النفط.

وأكّد «العامر»، في تصریح صحفي، استجابة الفرق المعنیة بالشركة والتطبیق الفوري لخطط الطوارئ، موضحًا أنَّه تمت السیطره على الحریق الذي نتج عنه إصابة عاملین من عمال أحد مقاولي الشركة باصابات طفیفة حیث نقلا إلى مستشفى الأحمدي وھما بحالة مستقرة.

وذكر أنَّ الشركة تعاملت فورا مع الحادث بجمیع فرقھا المعنیة من إسعاف وإطفاء وعملیات والفرق المساندة الأخرى التابعة للشركة حسب الإجراءات والخطط المعمول بھا في مثل ھذه الحالات، كما حضرت إلى الموقع فرقة إسناد من قوة الاطفاء العام، كما ھو معمول بھا في مثل تلك الحالات، وسیتمّ تشكیل لجنة تحقیق للوقوف على أسباب الحادث حسب الإجراءات المتبعة.