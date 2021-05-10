الاختيار 2 يوثق حادث «الدرب الأحمر»..وسيدة الأكياس الناجية: نقل الواقع

في التاسعة من مساء أمس، جلست «حلاوتهم زينهم»، ضحية حادث تفجير الدرب الأحمر الإرهابي الذي وقع في فبراير من عام 2019، أمام شاشة التليفزيون وسط أسرتها، لمتابعة أحداث الحلقة 27 من مسلسل «الاختيار 2»، تزاحمت في رأسها الذكريات الصعبة، جسدها يرتعش قليلا، كلما تذكرت لحظات الفزع والرعب في تلك الليلة، تعود بالذاكرة نحو عامين إلى حيث خرجت للتسوق في تلك الليلة وطالتها آثار التفجير الإرهابي أثناء مصادفة سيرها بجوار الإرهابي الذي فجَّر نفسه بالقرب منها بمنطقة الدرب الأحمر.

حلاوتهم: افتكرت كل حاجة كأني لسه في يوم الحادثة

أعاد مسلسل «الاختيار 2» في الحلقة الـ27 إلى الأذهان حادث الدرب الأحمر الإرهابي، حيث قام أحد الإرهابيين بتفجير نفسه بين المارة في الشوارع بعد أن حاول أمين شرطة اللحاق به والقبض عليه، وكانت السيدة «حلاوتهم زينهم» أحد العناصر البارزة في الواقعة بعد مصادفة سيرها بجوار الإرهابي الذي فجر نفسه بالقرب منها بمنطقة الدرب الأحمر، ونجت من الموت بأعجوبة.

«مكنتش أعرف إن الحادثة هتظهر في المسلسل بنتي عرفت من النت وقالتلي أفتح التليفزيون أتفرج»، تقول السيدة حلاوتهم الناجية من حادث الدرب الأحمر، والمعروفة بـ«سيدة الأكياس» لـ«الوطن»عن حلقة مسلسل الاختيار، وخلالها استعادت كل لحظة رعب عاشتها تلك الليلة كما لو كانت تعاد من جديد، وبحسب تعبيرها، «حسيت كأن اليوم الصعب ده بيتكرر تاني».

حلاوتهم: قدموا الحادثة زي ما حصلت بالظبط

تفاصيل الحادث الإرهابي، التي نقلتها أحداث مسلسل الاختيار 2 نقلت الواقع الحقيقي لحادث الدرب الأحمر كما عاشته السيدة حلاوتهم، وبحسب وصفها، «قدموا الحادثة زي ما حصلت بالظبط حتى الست اللي ظهرت بتجسد شخصيتي كانت بنفس الهيئة اللي كنت عليها زي ما نقلت كاميرات المراقبة»، تستكمل السيدة الناجية من حادث الدرب الأحمر حديثها عن مسلسل الاختيار، مؤكدة أنها تتابع أحداثه منذ اليوم الأول وينقل الواقع الحقيقي للحظات الفزع والرعب التي يعيشها ضحايا الإرهاب.