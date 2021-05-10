أغنية إحنا مش بتوع حداد تشعل السوشيال ميديا قبل طرحها في الاختيار 2

حالة كبيرة من الترقب ينتظرها الجمهور في الحلقة الأخيرة من مسلسل الاختيار2 لكريم عبدالعزيز وأحمد مكي لمشاهدة أغنية إحنا مش بتوع حداد.

أغنية إحنا مش بتوع حداد

حيث إنه كان قد تم تصوير أمس مشاهد جديدة من مسلسل الاختيار 2 فى ميدان التحرير تضمن عددا كبيرا من نجوم الجزئين الأول والثاني، وبالفعل انتشر عدد كبير من الفيديوهات الخاصة بالتصوير على أغنية «إحنا مش بتوع حداد».

وتضمن التصوير عددا كبيرا من النجوم منهم كريم عبدالعزيز وأمير كرارة وإياد نصار وبشرى وإنجي المقدم وأسماء أبو اليزيد وأحمد وفيق وعدد آخر من الفنانين ويظهرون في الفيديوهات وهم يغنون أغنية «إحنا مش بتوع حداد».

مسلسل الاختيار

مسلسل الاختيار هو واحد من الأعمال الوطنية المهمة والتى تم تقديمها على جزئين منفصلين الأول كان بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وأحمد فؤاد سليم وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف ومنهم إياد نصار ومحمد إمام وكريم محمود عبد العزيز وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.

مسلسل الاختيار 2

أما مسلسل الاختيار 2 فهو بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكى وإنجي المقدم وبشرى وأسماء أبو اليزيد وإياد نصار وسلوى عثمان وهادي الجيار وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف ومنهم كريم فهمي وأحمد فهمي ونضال الشافعي وهو من تأليف هاني سرحان واخراج بيتر ميمي.