حملات صحية بمساجد وكنائس المنيا لنشر الوعي بفيروس كورونا

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا عن تكثيف التوعية الصحية بالمساجد والكنائس والميادين الكبرى وأماكن التجمعات، في إطار تنفيذ توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وضمن فعاليات المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، لنشر الوعي الصحي بين المواطنين بفيروس كورونا المستجد وطرق الوقاية منه، وكيفية اتخاذ الاجراءات الاحترازية والتوعية بالخدمات الطبية التي تقدمها المبادرات الرئاسية تحت شعار «100 مليون صحة»، والتي تهدف لتحسين الصحة العامة للمواطنين.

وأوضح الدكتور أحمد خليل منسق المبادرات الرئاسية بمديرية الصحة بالمنيا أنه يتم عمل توعية وتثقيف صحي للمواطنين وذلك ضمن فعاليات المبادرات لحثهم على المشاركة في المبادرات الرئاسية التي تنفذها وزارة الصحة والسكان، ونشر الوعي الصحي لدى المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا.

وأعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن الوحدات المحلية حررت 99 مخالفة للأفراد والمنشآت بجميع مراكز المحافظة، وذلك مساء أمس الأحد، من خلال المرور على كافة المنشآت الخدمية، ووسائل النقل العام ومواقف السيارات والمطاعم والمقاهي والمحال التجارية، بالإضافة لإغلاق 5منشأت من المطاعم والمقاهي والكافتيريات، ضمن خطة الدولة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.

ووجه المحافظ رؤساء جميع المراكز، بمواصلة الحملات الرقابية بصفة دورية لتنفيذ التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، بشأن الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه تداعيات فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

وكان محافظ المنيا، أصدر كتابا دوريا لجميع رؤساء الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وكذلك مديرية الطب البيطري للقيام بتنفيذ حملات مكثفة للتطهير والتعقيم بالمنشآت الخدمية والمقاصد السياحية وجميع الأماكن التي يتردد عليها المواطنون.