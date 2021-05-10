حنان مطاوع تحذر من جنون الشهرة: آخرتنا كلنا متر في متر

تحدثت الفنانة حنان مطاوع عن نشأتها الفنية، وتأثير والديها النجمين كرم مطاوع وسهير المرشدي على حياتها، قائلة: «أنا ولدت في بيت فني، وتعلمت أن الشهرة لها إيجابيات وسلبيات وذلك من خلال الأعمال التي أقدمها، وده نابع من تربيتي في الأساس، والدتي ووالدي ربوني على الثقافة أكثر من بعض السمات الموجودة حاليا زي السهر والحفلات والخروجات، أقدر أقول إني نتاج بيت محافظ.

جاء ذلك خلال مداخلة تليفونية للفنانة ببرنامج من القلب للقلب للإعلامية إيمان رياض على شاشة إم بي سي مصر 2، وذلك للحديث عن موضوع الحلقة «نعمة الشهرة» في حضور ضيف البرنامج الثابت طوال شهر رمضان الدكتور أحمد ممدوح أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية

وأضافت مطاوع: «في مرحلة طفولتي مكونتش فاهمة ليه الناس بتطلب أوتوجراف من والدي (قبل وجود الموبيل)، عشان كدا لما كبرت شوية بقيت أعمل حيل عشان محدش يعرف أنا بنت مين، كنت عايزة الناس تعرفني وتتعامل معايا لشخصي».

وتابعت: ففي أثناء فترة الدراسة الجامعية كنت معروفة باسم حنان كرم مصطفى محمود، لحد ما بابا رحمة الله عليه جالي الجامعة مرة وأول ما شافني حضني، كل الناس قعدت تقول الفنان كرم مطاوع بيحضن واحدة معانا.

وعن سر بساطة الحياة التي تظهر بها دائما حنان في صورها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي قالت: أنا مؤمنة جدا أن كل شيء إلى زوال، فالتمتع بالحياة البسيطة صحي لأن ممكن أن يصاب أي شخص بجنون الشهرة وفي الآخر آخرتنا كلنا متر في متر.

وأضافت: «طبعا بفتخر بأي عمل بعمله وبجتهد وبحاول أطور من نفسي وأتلافى أخطائي لكن مبنساش نفسي أبدا، لأن الثروة الحقيقية بعد الستر والصحة هي الأهلي والمحبة الحقيقة من الجمهور».

يذكر أن حنان مطاوع تشارك في دراما رمضان 2021 بدورها في مسلسل «القاهرة كابول» من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسام علي، ومن بطولة طارق لطفي، وخالد الصاوي، وفتحي عبدالوهاب، ونبيل الحلفاوي.