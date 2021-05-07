حنان مطاوع عن خوفها من «القاهرة كابول»: الفنان محارب ومقاتل مثل الجندي

أكدت الفنانة حنان مطاوع، أنها لم تخف من المشاركة في بطولة مسلسل «القاهرة كابول»، كونه يتحدث عن الإرهاب ويهاجم مؤيديه، خاصة أن بعض المشاهدين يرون أنه يتناول شخصيات حقيقية واقعية، منبهة في البداية أنها لا ترى أن المسلسل يتناول قصة حياة الشخصيات التي استتنجها بعض المشاهدين وربط بينها وبين شخصيات حقيقية، مشددة أنها لم تخف من ذلك، لأنها ترى أن الفنان محارب ومقاتل مثل أي جندي.

وأضافت «مطاوع»، خلال لقاء مع قناة «العربية»، أن الفنان مهمته تنويرية وترفيهية بالمقام الأول، لكن في لحظات ما يكون هو الآخر على الجبهة مثل أي مقاتل.

وتابعت بطلة مسلسل «القاهرة كابول»: «في الوقت ده كلمة الحق من الفنان بتكون مهمة، أو خلينا نقول الكلمة اللي بيكون متصور أن دي الصواب، بس لازم تقوليها»، مؤكدة أنه مثلما الجندي والطبيب والشرطي لا يخافون من تأدية عملهم، فالفنان يفعل هذا أيضا خلال اللحظات الهامة في تغيير الشعوب، أو خلال الكبوات التي تمر بها الدول المختلفة.

وحول المباريات التمثيلية الكبيرة، بينها وبين أبطال العمل، التي يضمها المسلسل ويستمتع بها الجمهور، كشفت أن الحلقات القادمة ستشهد مباريات تمثيلية أكثر، استمتعت هي بها بشكل شخصي، لكنها لن تستطيع أن تكشف حاليا عنها وبمن جمعتها من أبطال المسلسل، حتى لا تساعد في حرق أحداثه.

«القاهرة كابول»، من تأليف عبدالرحيم كمال، ومن إخراج حسام علي، وإنتاج تامر مرسي، ويشارك في بطولة هذا العمل الفنانون طارق لطفي وخالد الصاوي وفتحي عبدالوهاب وحنان مطاوع ونبيل الحلفاوي، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، في مقدمتهم الفنان أحمد رزق، الذي ظهر خلال الحلقات الأولى من العمل، قبل أن يتم مقتله وفقا لأحداث المسلسل.