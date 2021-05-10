حمادة هلال لـ«الوطن»: الهجوم على نسرين طافش في «المداح» حملة موجهة

يواصل مسلسل المداح لـ حمادة هلال ونسرين طافش تحقيق نجاح كبير منذ عرض الحلقات الأولى له وحتى الآن والجمهور متفاعل معه بشكل كبير.

ولكن كان الأمر المثير للجدل في مسلسل المداح هو تعرض الفنانة نسرين طافش لهجوم كبير من قبل عدد من جمهور السوشيال ميديا بسبب اللهجة الفلاحي التى تظهر بها في المسلسل وأيضا بسبب ظهورها بميك أب في أحد المشاهد التي أغمى عليها فيها.

وعن هذا الأمر دافع الفنان حمادة هلال بطل مسلسل المداح، عنها وقال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «أنا شايف إن دي حملة موجهة، نسرين تعبت على الدور جدا وهي فنانة مش مصرية، فكتر خيرها إن قدرت توصل للهجة الصح بالشكل الكبير ده».

وتابع حمادة هلال قائلا «لكن هي كممثلة أدت دورها مظبوط جدا وحققت نجاح كبير فيه وأنا مثلا لو روحت شاركت في عمل سورى طبيعي جدا ممكن تقع مني كلمة لكن هي تحس إن فيه حد متعمد الهجوم عليها».

يذكر أن شخصية الفنان حمادة هلال في مسلسل المداح شهدت تحولا كبيرا فبعد أن كان قريبا من الله ويمدحه تحول إلى شخص آخر يمدح الشر ويستغل نعم الله في أذى البشر.

مسلسل المداح

مسلسل المداح هو بطولة حمادة هلال ونسرين طافش ودنيا عبدالعزيز وخالد سرحان وأحمد بدير ومحمد عز وهادي خفاجة وتامر شلتوت وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف ورشة أمين جمال واخراج أحمد سمير فرج.