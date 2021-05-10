تشييع جنازة البطل محمد مهران قائد المقاومة الشعبية ضد العدوان ببورسعيد

شيع أهالي بورسعيد جنازة الفدائى البطل محمد مهران قائد المقاومة الشعبية ضد العدوان الثلاثي، اليوم، وسط إجراءات احترازية وأمنية حيث ودعه أهالى بورسعيد ملفوف فى علم مصر.

كان فى وداع البطل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد حيث تمت الصلاة عليه من المسجد العباسي عقب صلاة الظهر داعيا المولي عز وجل ان يتغمده بواسع رحمتة وأن يلهم الاسرة الصبر والسلوان.

وأكد محافظ بورسعيد أن مهران رحمه الله عليه يحظي بمكانة خاصة في قلوب أهالي وأن بطولات محمد مهران وتضحياته من أجل الوطن سوف يسجلها التاريخ علي مر العصور والأجيال وستظل مبعث فخر لأجيالنا القادمة وأضاف أن تسمية إحدي مشروعات الاسكان بإسم البطل هو أقل شي يمكن تقديم له عرفانا وتقديرا لدوره البطولي والفدائي.

وأضاف اللواء عادل الغضبان أن سيرته العطرة ستظل مصدر فخر وعزة لنا جميعًا بتضحياته وبطولاته لكافة الأجيال، فهى مثال للوطنية والفداء من أجل تراب مصر،مؤكدا أن ما قدمه الفدائي البطل «محمد مهران»، من تضحيات وبطولات للتصدي للعدوان الثلاثى برفقة أبطال وفدائى المدينة، سجله أبناء بورسعيد بحروف من ذهب فى سجل البطولات والتضحيات، الذي تتناقلها الأجيال بكل فخر. وستظل بطولاته عالقة في اذهاننا جميعا واذهان ابنائنا علي مرور العصور والاجيال.

ونعى حسن عمار عضو مجلس النواب، الفدائي البطل وقدم العزاء على روحه مؤكدا أن «مهران»، رحل عن عالمنا تاركاً خلفه تاريخ نضالى مكتوب بالعزة و الفخر بعدما ضحى بأغلى ما عنده فى سبيل حماية بلده ووطنه من أى معتدى ضارباً أروع الأمثلة فى التضحية و حماية الأرض والعرض .

يذكر أن البطل محمد مهران هو قائد المقاومة الشعبية ببورسعيد وانضم إلى الكتيبة الأولى للحرس الوطنى، فى أكتوبر 1956 وتم تكليفه كقائد الكتيبة الثانية «حرس وطني»، بأن يتوجه شمال غرب بورسعيد، فى منطقة «الجميل»، للدفاع عن، المطار، وكوبرى الجميل بمدخل بورسعيد الغربى.

وسقط على يديه الكثير من جنود الاحتلال، وألقى المستعمرين القبض عليه ونقلوه بطائرة إلى «لارنكا»، فى قبرص لإجراء عملية نزع عينيه فرد عليهم: «خذوا ما شئتم.. انزعوا عينى، لكن والله لن تنزعوا وطنيتى، ولن تنالوا من حبى لوطنى الذى يسرى فى دمائى ودماء كل المصريين»، وخلده التاريخ، لما قدمه من بطولات وفداء، لتحرير الأراضي المصرية من الاحتلال.