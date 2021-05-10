محافظ أسيوط: لدينا 233 ألف و171 فدان قمح هذا العام

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال حصاد القمح بحقل إرشادي يطبق نظم الري الحديث تابع للإدارة الزراعية للارشاد الزراعي بمركز صدفا، لافتًا إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة قمح بالمحافظة هذا العام بلغت 233 ألف و171 فدان بمختلف القرى والمراكز، مشيرًا إلى أن الدولة لا تدخر جهدًا في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

رافقه خلال الجولة التفقدية، اليوم، المهندسة هدى إسماعيل وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة وحسين كشك رئيس مركز ومدينة صدفا والمهندس منصور نصر مدير الإدارة الزارعية بصدفا وايهاب أبوالوفا رئيس قسم الارشاد بالإدارة الزراعية.

وتابع محافظ أسيوط أعمال الحصاد بإستخدام المعدات الحديثة وتجميع محصول القمح بعد تربيطة تمهيدًا لدراسته وتوريده للمطاحن والصوامع.

واستمع إلى شرح من وكيل وزارة الزراعة عن مزايا نظم الري الحديث بالحقول الارشادية والتي توفر مياه الري بنسبة 40% وتحسن الجودة الإنتاجية المحصولية للفدان بنسبة 30 % فضلا عن زيادة المساحة المنزرعة إلى 15%.

ووجه المحافظ وكيل وزارة الزراعة بالتنسيق مع مديرية الري لتوعية المزارعين بتجارب الري الحديث والآثار الإيجابية العائدة على الفلاحين مشيراً إلى أن المحافظة تعمل جاهدة على توفير السلالات الجيدة بجانب الميكنة وطرق الري الحديثة.

كما طالب بالإستمرار في تقديم أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين والموردين بمختلف القري والمراكز والمدن وتحفيزهم لتوريد الكميات المحصودة من القمح وتذليل أي عقبات وتنظيم عملية تسليم الأقماح بطريقة سريعة للتخفيف عن المزارعين وعدم انتظارهم كثيرًا أمام الشون والصوامع والهناجر ومراكز التجميع التي يبلع عددها 32 على مستوى المحافظة بإجمالي سعة تخزينية تصل إلى 200 ألف طن وسرعة تسليم المزارعين ثمن محصولهم خلال 48 ساعة.

من جانبها، أوضحت المهندسة هدى إسماعيل وكيل وزارة الزراعة بأسيوط إلى أن مساحات القمح المنزرعة بالمحافظة هذا العام بلغت 233 ألف و171 فدان لافتة إلى أن زمام الإدارة الزراعية للارشاد الزراعي بمركز صدفا يبلغ 7 فدان حقول ارشادية تعمل بنظام الري الحديث وتحسن الانتاجية.

ولفتت إلى أن انتاجها 22 أردب في الفدان بسبب هذه النظم الحديثة التي توفر مياه الري وتعمل على زيادة المساحة المنزرعة مؤكدة متابعة حصاد القمح وتوريده يوميا بالشون والصوامع وتسكين مهندس زراعي في كل صومعة وشونة لمتابعة عملية التوريد وتذليل كافة العقبات أمام المزارعين موضحة أن توريد القمح مستمر حتي ١٥ يوليو القادم مشيرة إلى أن أسعار توريد القمح المحلي لعام 2021 أعلى من سعر العام الماضي لتحفيز المزارعين على التوريد حيث يتراوح ما بين 705 إلى 725 حسب درجة النقاوة موضحة أن لجان استلام القمح الخماسية متواجدون في كل نقاط الاستلام دون إجازات.