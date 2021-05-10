تأجيل الدورة الخامسة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

قررت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، تأجيل انعقاد دورتها الخامسة التي كان مقرر لها أن تعقد في الفترة من 28 مايو إلى 2 يونيو، وذلك بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء بتعليق نشاط المهرجانات الفنية، في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكّدت إدارة المهرجان أنَّ الموعد الجديد سيتمّ الإعلان عنه فور صدور قرار رئيس الوزراء بعودة النشاط مرة أخرى وذلك بالتنسيق مع اللجنة العليا للمهرجانات.

وأوضحت إدارة المهرجان أنَّه تمّ الانتهاء من كل الترتيبات الخاصة بالدورة الخامسة، من حيث اختيار الأفلام ولجان التحكيم ودعوة الضيوف الأجانب، مشددة على أنَّها تلتزم بتطبيق كل الإجراءات التي تتخذها الدولة للحفاظ على صحة المواطنين.