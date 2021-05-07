فنانات بفستان الزفاف فى مسلسلات رمضان 2021.. صور

شهدت دراما رمضان لعام 2021 الكثير من الأحداث واللقطات المميزة التى تضمنتها مسلسلات رمضان.

وكان من بين هذه اللقطات ظهور أكثر من فنانة بفستان الزفاف خلال أحداث مسلسلاتهم وليس هذا فحسب، وإنما كانت فساتينهم هي حديث السوشيال ميديا.

منى ذكى

وعلى رأسهم الفنانة منى ذكى التى ارتدت فستان زفاف باللون الأبيض أثناء حفل زفافها على محمد فراج ضمن أحداث مسلسل لعبة نيوتن، وتميز الفستان بالبساطة وهذا كان سبب إعجاب المتابعين به.

مسلسل لعبة نيوتن هو بطولة منى ذكى ومحمد ممدوح ومحمد فراج وسيد رجب وعائشة بن أحمد وعدد من الفنانين وهو من تأليف وإخراج تامر محسن.

ياسمين عبد العزيز

وهناك أيضا الفنانة ياسمين عبد العزيز التى تصدرت محركات البحث بعد ظهورها بفستان الزفاف التى ظهرت به فى مشهد حفل زفافها على الفنان أحمد العوضي ضمن أحداث مسلسل اللى ملوش كبير وتفاعل الجمهور معها بشكل كبير.

مسلسل اللى ملوش كبير بطولة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي وخالد الصاوى ودنيا عبد العزيز ودينا فؤاد وعدد من الفنانين وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفي فكرى.

سمية الخشاب

وكذلك الفنانة سمية الخشاب والتى تصدرت التريند بمشهد حفل زفافها على الفنان محمد رمضان ضمن أحداث مسلسل موسي حيث ظهرت بفستان زفاف أبيض.

مسلسل موسي هو بطولة محمد رمضان وسمية الخشاب وسيد رجب وتارا عماد وهبه مجدى وعارفة عبد الرسول وعدد من الفنانين وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة.

أسماء أبو اليزيد

وتنضم إليهم الفنانة أسماء أبواليزيد والتى خطفت الأنظار بعد ظهورها بفستان زفاف أبيض فى مشهد حفل زفافها على الفنان أحمد مكى ضمن أحداث مسلسل الاختيار 2.

مسلسل الاختيار 2 هو بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكى وإياد نصار وإنجى المقدم وبشري وأسماء أبو اليزيد وعدد من الفنانين وهو من تأليف هانى سرحان وإخراج بيتر ميمي.