محافظ قنا: نقضي على التسول واستغلال الأطفال بالتعهدات (فيديو)

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إنّ المحافظة أطلقت مبادرة للقضاء على التسول بالمحافظة، خاصة استخدام الأطفال في ظاهرة التسول، شارحا أنّه يتم أخذ تعهدات على أسر الأطفال بعدم استخدامهم في التسول، وحال التكرار يتم أخذ إجراءات قانونية ضدهم، والأطفال من خارج المحافظة يتم استقبالهم في دور رعاية الأيتام من خلال وزارة التضامن الاجتماعي وتقديم رعاية صحية لهم والكشف عليهم وتوفير تغذية كاملة لهم، ويتم تقديم ملابس لهم كي يظهروا بمظهر لائق، بعد وجودهم ليلا نهارا في الشوارع، ويتم تقديم الرعاية لهم.

وتحدث محافظ قنا عن واقعة لأحد المتسولين المسنين، قائلا: «كان في مواطن صعب على الناس وحطوله سرير في أحد الميادين، والمحافظة اخدته لواحد من دور المسنين ووفرناله رعاية صحية، لكن الراجل حط مبلغ في الأمانات ميتناسبش مع واحد فقير أو بسيط، وكانت قصة من ضمن المفارقات».

وأضاف محافظ قنا خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنّه منذ الإعلان عن المبادرة في محافظة قنا، وظاهرة التسول شبه اختفت من المحافظة، وأصبح موجودة 10% أو 15%، مما كان موجود مسبقا، كاشفا عن أنّ أحد إيجابيات الحملة هو التعرف على الأطفال المختطفة واستخدامهم بعمليات التسول، وضبط عصابات الأطفال، بعد التحقيق والعرض على النائب العام.

وشدد محافظ قنا على أنّ هناك التزام تام بالغلق في المواعيد المقررة، وهناك التزام ذاتي، والمخالفين أقل من نصف في المية، وهناك تطهير شبه يومي للمساجد والكنائس وتشديد الالتزام على الاجراءات الوقائية والاحترازية، وهناك استعداد كامل لاحتفالات العيد وصلاة العيد.