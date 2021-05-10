أروى جودة عن تجربتها بـ«حرب أهلية»: التمثيل قدام يسرا حاجة كبيرة جدا

أروى جودة عن تجربتها بـ«حرب أهلية»: التمثيل قدام يسرا حاجة كبيرة جدا
كتب:
نرمين عفيفي
03:34 م | الإثنين 10 مايو 2021
الفنانة اروى جودة
كشفت الفنانة أروى جودة أنها لا تحب أن تخطط لسنوات طويلة، وخاصة بعد ظروف فيروس كورونا المستجد، التي ضربت العالم، الأمر الذي جعلها تعيش الحياة يوما بيوم، وقالت الفنانة أروى جودة في تصريحاتها لبرنامج «لأول مرة»، على راديو «إينرجي»، مع إيناس سلامة الشواف: «أمنح الآخرين فرصا عديدة، ولكن أجد دائماً أن الانطباعات الأولى هي التي تدوم والمواقف أحياناً التي تحكم»، مؤكدة أنها سعيدة للوقوف أمام الفنانة يسرا هذا العام في مسلسل «حرب أهلية»، قائلة: «التمثيل أمام يسرا حاجة كبيرة جدا».
وأكملت الفنانة أروى جودة حديثها، «مأخوذ عني انطباع إني شريرة ومغرورة ولكن السبب في ذلك هو تعابير وجهي الحادة»، أما عن رأيها في الحب من أول نظرة، قالت الفنانة أروى جودة: «لا أؤمن بمقولة الحب من أول نظرة، ولكن أؤمن أن تنظر للأشياء وكأنها لأول مرة».
وكشفت الفنانة أروى جودة في حديثها، أن أول من تتواصل معه خلال تعرضها لأي حدث سعيد هي أسرتها وعدد من أصدقائها، موضحة «أول لوكيشن تصوير ليا كان في منطقة المنيل وكان أول مشهد مع الفنانة سوين بدر»، وعن أول عمل لها، قالت «بعد أول عمل قدمته قولت مش همثل تاني، ولكن أول استقبال جيد من الجمهور كان فيلم على جنب يا أسطى»، «بينما كان أول عمل يضعني على الخريطة هو فيلم زي النهاردة من إخراج المخرج عمرو سلامة».
يذكر أن مسلسل «حرب أهلية» من بطولة كل من يسرا، باسل خياط، أروى جودة، اللبنانية سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتني فؤاد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.
ويعرض حرب أهلية على قناتي CBC وCBC دراما، الساعة 7.45 مساء، يوميًا خلال شهر رمضان، على أن تعلن القناة عن مواعيد الإعادة، ومواعيد العرض على قناة CBC دراما خلال الساعات القليلة المقبلة.