أروى جودة عن تجربتها بـ«حرب أهلية»: التمثيل قدام يسرا حاجة كبيرة جدا

كشفت الفنانة أروى جودة أنها لا تحب أن تخطط لسنوات طويلة، وخاصة بعد ظروف فيروس كورونا المستجد، التي ضربت العالم، الأمر الذي جعلها تعيش الحياة يوما بيوم، وقالت الفنانة أروى جودة في تصريحاتها لبرنامج «لأول مرة»، على راديو «إينرجي»، مع إيناس سلامة الشواف: «أمنح الآخرين فرصا عديدة، ولكن أجد دائماً أن الانطباعات الأولى هي التي تدوم والمواقف أحياناً التي تحكم»، مؤكدة أنها سعيدة للوقوف أمام الفنانة يسرا هذا العام في مسلسل «حرب أهلية»، قائلة: «التمثيل أمام يسرا حاجة كبيرة جدا».

وأكملت الفنانة أروى جودة حديثها، «مأخوذ عني انطباع إني شريرة ومغرورة ولكن السبب في ذلك هو تعابير وجهي الحادة»، أما عن رأيها في الحب من أول نظرة، قالت الفنانة أروى جودة: «لا أؤمن بمقولة الحب من أول نظرة، ولكن أؤمن أن تنظر للأشياء وكأنها لأول مرة».

وكشفت الفنانة أروى جودة في حديثها، أن أول من تتواصل معه خلال تعرضها لأي حدث سعيد هي أسرتها وعدد من أصدقائها، موضحة «أول لوكيشن تصوير ليا كان في منطقة المنيل وكان أول مشهد مع الفنانة سوين بدر»، وعن أول عمل لها، قالت «بعد أول عمل قدمته قولت مش همثل تاني، ولكن أول استقبال جيد من الجمهور كان فيلم على جنب يا أسطى»، «بينما كان أول عمل يضعني على الخريطة هو فيلم زي النهاردة من إخراج المخرج عمرو سلامة».

يذكر أن مسلسل «حرب أهلية» من بطولة كل من يسرا، باسل خياط، أروى جودة، اللبنانية سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتني فؤاد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

ويعرض حرب أهلية على قناتي CBC وCBC دراما، الساعة 7.45 مساء، يوميًا خلال شهر رمضان، على أن تعلن القناة عن مواعيد الإعادة، ومواعيد العرض على قناة CBC دراما خلال الساعات القليلة المقبلة.