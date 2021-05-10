الصين تدافع عن تعاملها مع أزمة «الصاروخ المرعب»: معاييرنا مختلفة

دافعت الصين عن أسلوب التعامل الذي انتهجته مع الصاروخ الفضائي الذي خرج عن السيطرة واحترق فوق المحيط الهندي، بعد أن نشر الرعب والقلق في أنحاء العالم خوفا من احتمالية سقوطه في منطقة مأهولة بالسكان، وقالت الصين إنها تتبع معايير مختلفة عن الولايات المتحدة وبرامج الفضاء الأخرى.

وفي حين اتهم مدير وكالة الفضاء الأمريكية وآخرون بكين بالتصرف بتهور من خلال السماح لصاروخها بالسقوط على الأرض وهو خارج نطاق السيطرة على ما يبدو، بعد أن قام بحمل محطة فضاء إلى المدار، حيث وقال مدير ناسا بيل نيلسون إن الصين قد فشلت في تلبية المعايير المسؤولة في التعامل مع الحطام الفضائي، قالت وكالة الفضاء الصينية إن معظم المرحلة الرئيسية التي يبلغ طولها 30 مترا لصاروخ لونج مارش 5 بي احترق فوق جزر المالديف.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشون ينج إن الصين كانت تتابع عن كثب مساره وأصدرت بيانات بشأن حالة العودة مقدمًا، وأضافت أنه لم ترد أنباء عن وقوع أضرار على الأرض، كما ان الصين تشارك نتائج تنبؤات العودة من خلال آليات التعاون الدولي، كما شكت هوا، من أن بكين تُعامل بشكل غير عادل. وأشارت إلى رد الفعل على حطام صاروخ أطلقته شركة الفضاء الأمريكية سبيس إكس وسقط على الأرض في واشنطن وعلى ساحل أوريجون في مارس

وحمل الصاروخ الجزء الرئيسي من محطة الفضاء الصينية إلى المدار في 29 أبريل الماضي، كما تخطط الصين لإطلاق 10 عمليات أخرى لاستكمال بناء المحطة. وعادة ما تسقط الصواريخ على الأرض بعد وقت قصير من إقلاعها، ولم تذكر وكالة الفضاء الصينية سبب إرسال المسيرة الطويلة مؤقتًا إلى المدار.

وكانت مواقع رصد أمريكية وأوروبية تتتبّع بقلق مسار الصاروخ الضخم الذي أطلقته الصين أواخر الشهر الماضي حاملا وحدة من محطة فضاء صينية قيد الإنشاء.