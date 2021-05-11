مع مخاوف الخصوصية.. 10 قواعد ذهبية لحماية حسابك على واتساب

على الرغم من الضجة التى أثيرت خلال الفترة الماضية بشأن مدى الأمان والخصوصية التي يحققها تطبيق واتساب لمستخدميه، إلا أن هناك العديد من الخطوات التي قد تجعل حسابك آمن تماما وبعيد عن الخطر، وبخاصة مع انتشار محترفى اختراق التطبيق.

وبحسب موقع «webetainfo»، هناك 10 قواعد ذهبية شخصية لحمايتك وحماية الأشخاص وحسابك علي الواتساب، سواء للهواتف من نظام أندرويد أو iOS.

1- إعدادات الخصوصية لآخر ظهور وصورة الملف التعريفي: يجب التأكد من تعيين إعدادات الخصوصية الخاصة بك على الأقل في جهات الاتصال الخاصة، كما أنه لا يعد الاحتفاظ بصورة ملفك الشخصي بشكل عام ممارسة جيدة، خاصة في حالة الأطفال دون السن القانونية.

ويفضل تعيين كل خدمة تمتلكها خاصة، وكذلك تعيين آخر ظهور لك على الجميع، حتى لا يمكن من خلالها لأي جهات اتصال معرفة متى تستخدم واتساب ومعرفة عاداتك.

2- إعدادات الخصوصية للمجموعات: هذا هو أهم إعداد للخصوصية، ويجب تحديثه كثيرًا عند إضافة جهة اتصال جديدة في دفتر العناوين الخاص بك، وأفضل خيار له هو جهات الاتصال الخاصة بي باستثناء و«تحديد الكل».

ويجب عليك تكرار هذه العملية في كل مرة تضيف فيها جهة اتصال جديدة، وفي هذه الحالة عندما يحاول شخص ما إضافتك إلى مجموعة، لن تتم إضافتك إلى المجموعة على الفور، ولكن يمكنك تلقي دعوة بشكل خاص.

وذلك مهم جدًا لأن أي غرباء قد يضيفونك في مجموعات سيئة، مما يؤدي إلى تشغيل خوادم واتساب من أجل حظرك.

3- إعدادات الخصوصية للحالة: يجب أن تتمتع دائمًا بالتحكم في الأشياء التي ترسلها إلى تحديثات الحالة الخاصة بك، وبشكل افتراضي، فعندما ترسل تحديثًا جديدًا للحالة، يقوم واتساب بإعادة توجيهه إلى جميع جهات الاتصال الخاصة بك، ولكن في بعض الحالات، قد ترغب في استبعاد جهات اتصال محددة باستخدام «جهات الاتصال الخاصة بي باستثناء»، فإن أفضل خيار يمكنك تحديده هو «فقط المشاركة مع»، واختيار أصدقائك المقربين.

4- الإبلاغ عن جهات الاتصال والمجموعات: إذا تلقيت رسائل غريبة من جهات اتصال غير معروفة أو قام شخص ما بإزعاجك، فيجب عليك الإبلاغ عن جهة الاتصال من معلومات جهة الاتصال، ولاحظ أنه عندما تبلغ عن جهة اتصال، فإنك تعيد توجيه أحدث الرسائل الواردة من جهة الاتصال إلى واتساب، وإذا تمت إضافتك إلى مجموعة من جهات اتصال غير معروفة بدون أي ترخيص، يمكنك الإبلاغ عن المجموعة من معلومات المجموعة.

5- ابتعد عن الرسائل الخادعة والأخبار الزائفة: عندما تتلقى رسالة، عليك التحقق من صحتها.

ويمكنك التعرف على الخدع، والتصيد الاحتيالي والأخبار المزيفة عندما يتم إعادة توجيه الرسائل ويطلبون إعادة توجيه الرسالة إلى جهات الاتصال الخاصة بك، أو عندما تكون هناك روابط غريبة، كما أنه من المستبعد جدًا أن يتصل بك واتساب لطلب الرمز المكون من 6 أرقام، أو لأن حساب WhatsApp الخاص بك على وشك الانتهاء.

6- إنه صديقك، لكنه قد لا يكون كذلك: يمكن لبعض الأشخاص سرقة حسابات واتساب ويمكنهم الاتصال بك من حساب صديقك، والتظاهر بأنه هو، فإذا طلب صديقك شيئًا سريًا للغاية، على سبيل المثال المال أو معلومات بطاقة الائتمان أو رمز مكون من 6 أرقام، فاطلب منه رسالة صوتية أو اتصل به للتأكد من أنه صديقك حقًا هو الشخص الذي تتحدث معه.

وأفضل طريقة لحماية حسابك هي تمكين التحقق بخطوتين ضمن إعدادات واتساب، مع توفير عنوان بريد صالح.

7- احترم خصوصية ابنك، لكن ليس كثيرًا: لا أقول إن عليك التحقق من أي رسالة واردة من جهاز ابنك، ولكن يجب أن يكون لديك اهتمام كبير بحياته الافتراضية، من أجل حمايته من مخاطر على الإنترنت، حاول إجراء حوار جيد مع ابنك واشرح له ما هو سيء، وتأكد من أنه يتحدث مع الأشخاص الموثوق بهم الذين تعرفهم ولماذا.

8- يمكنك الإرسال والإلغاء، ولكن لا يوجد شيء آمن: إذا كنت تعتقد أن إرسال رسالة سرية أو وسائط آمنة لأنه يمكنك بسهولة حذف الرسالة للجميع، فأنت تستخدم رسائل مختفية أو سترسلها كوسائط للتدمير الذاتي «متوفر في التحديث المستقبلي»، أنت مخطئ. قد يقوم الأشخاص بحفظ الرسالة أو إعادة توجيهها قبل إبطالها أو قبل اختفاء الرسالة وانتهاء صلاحيتها.

ويجب أن تنتبه دائمًا للأشياء التي ترسلها على WhatsApp.

9- حافظ دائمًا على تحديث إصدار WhatsApp الخاص بك: من المهم جدًا أن تظل على أحدث إصدار متاح في المتجر، لأن تحديثات واتساب توفر أيضًا إصلاحات أمنية، مثل تلك المتعلقة بالتحقق بخطوتين التي تم إصدارها مؤخرًا.

10- قم بتمكين المصادقة البيومترية لقفل واتساب: قد تحتوي محادثات واتساب الخاصة بك على معلومات مهمة عنك وعن أشخاص آخرين، لذا قم بقفل التطبيق ضمن إعدادات واتساب الحساب الخصوصية ، إذا كان جهازك يدعم هذه الميزة.

فعند قفل واتساب، سيتم أيضًا حظر أي محاولة لإنشاء جلسة WhatsApp Web إذا لم يؤكد المستخدم هويته باستخدام المصادقة البيومترية.