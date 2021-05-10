ليس من بينها «ساويرس».. أقوى 5 شركات عائلية في مصر 2021

كشفت فوربس الشرق الأوسط عن قائمتها السنوية لأقوى 100 شركة عائلية عربية لعام 2021، التي تتضمن عددًا من أبرز الشركات العائلية في الشرق الأوسط.

اقتنصت الشركات المصرية 5 مراكز ضمن قائمة فوربس لأقوى 100 شركة عائلية في الشرق الأوسط خلال 2021.

وبحسب قائمة الشركات العائلية الأقوى الصادرة عن فوربس، احتلت مجموعة منصور المصرية المرتبة الثانية ضمن القائمة بعد مجموعة العليان السعودية.

«منصور» يتصدر

ولدى مجموعة منصور عمليات في 100 دولة، ويعمل لديها أكثر من 60 ألف موظف، وحققت المنصور إيرادات تجاوزت 7.5 مليار دولار، ويدير المجموعة الأخوة ياسين ومحمد ويوسف منصور، وهم من أصحاب المليارات بثروة مجمعة بلغت قيمتها 5.1 مليار دولار.

بينما احتلت مجموعة العربي المرتبة 53 في تصنيف الشركات العائلية لقائمة فوربس خلال العام الجاري، وتعمل مجموعة العربي في مجال تصنيع وتسويق المنتجات الإلكترونية، وتملك اليوم 16 شركة و26 منشأة صناعية ومستشفيين.

«المرشدي والعربي» ينضمان

وفي عام 2020 وصلت القوى العاملة في المجموعة إلى أكثر من 40 ألف شخص، وتصدر منتجاتها لأكثر من 60 دولة حول العالم، فيما جاءت مجموعة حسن علام القابضة في التصنيف رقم 75 ضمن القائمة، ويرجع تأسيس المجموعة إلى 85 عاماً.

وتنشط شركة حسن علام القابضة اليوم في مجالات الهندسة والمشتريات والإنشاءات ومواد البناء والمرافق. وتوظف الشركة أكثر من 34 ألف شخص، ولديها أعمال قيد التنفيذ بقيمة 3.5 مليار دولار.

فيما جاءت معمار المرشدي في التصنيف رقم 82 ضمن القائمة، وتأسست الشركة عام 1983 من قبل محمد مرشدي، وتعمل الشركة حالياً ببناء مشروع (Skyline) في القاهرة بكلفة 550 مليون دولار، وهو أكبر مبنى سكني في العالم بـ13.5 ألف وحدة موزعة على مساحة 200 ألف متر مربع.

فيما تأتي مجموعة الشرقيون في المرتبة رقم 93 ضمن القائمة، ويعود تأسيس المجموعة المملوكة لعائلة خميس إلى عام 1979، وتعد الشرقيون للتنمية العمرانية واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري والعمراني في مصر، باستثمارات تزيد على 3.1 مليار دولار.

وتولت ياسمين محمد فريد خميس رئاسة مجلس الإدارة بعد وفاة مؤسسها محمد فريد خميس العام الماضي، وبلغت إيرادات النساجون الشرقيون التي طرحت للاكتتاب في 1997 نحو 603.2 مليون دولار في عام 2020.