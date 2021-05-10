موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الثامن والعشرون من رمضان 2021

يهتم المسلمون في شتى البقاع بمتابعة مواقيت الصلاة بشكل يومي لأداء الصلاة في أوقاتها ومعرفة موعد الإفطار والسحور.

وتستعرض «الوطن» موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الثامن والعشرون من رمضان الاثنين، الموافق 10 مايو الجاري، وفقًا لموقع الهيئة المصرية للمساحة، وذلك كما يلي:

موعد أذان المغرب اليوم في القليوبية اليوم الثامن والعشرون من رمضان

يتحدد موعد أذان المغرب اليوم في القليوبية وفقًا للموقع الإلكتروني للهيئة المصرية للمساحة في تمام الساعة 6:40 مساءً.

موعد أذان باقي الصلوات في القليوبية اليوم الثامن والعشرون من رمضان

يؤذن المغرب في القليوبية في اليوم الثامن والعشرون من شهر رمضان الكريم في تمام الساعة 6:40 دقيقة بحسب التوقيت المحلي، بينما جاءت مواقيت الصلوات الـ5 كالأتي:

يؤذن أذن الفجر في الساعة 03:26 صباحا، بينما جاء موعد الشروق الساعة 05:03 صباحا، بينما يؤذن الظهر في تمام الساعة 11:52 صباحا، ويؤذن العصر في الساعة 03:29 مساءً، ويؤذن المغرب في الساعة 06:40 مساءً، بينما تؤذن صلاة العشاء في الساعة 08:06 مساءً.

دعوة الصائم في رمضان

كانت دار الافتاء، ردت على سؤال ورد إليها: هل دعاء الصائم عند الإفطار مستجاب؟، مؤكدة أنه يستحبُّ الدعاء عند الفطر، والدعاء مستجاب في هذا الوقت؛ فعن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ: «إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ لَدَعْوَةً مَا تُرَدُّ» أخرجه ابن ماجه في سننه.

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ: «ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ» أخرجه أبو داود في «سننه»، وعليه: فالدعاء وقت الإفطار مستحبٌّ ومستجاب بإذن الله.