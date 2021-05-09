توزيع جوائز مسابقة «أهلا رمضان» في القليوبية

كرم الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم الأحد، المراكز الحاصلة على المراكز الأولى في مسابقة أهلا رمضان، والتي اطلقتها مديرية الشباب والرياضة في بداية شهر رمضان، وشارك فيها 200 مركز شباب على مستوى المحافظة، وتم تصعيد مركز واحد بكل إدارة فرعية.

وفاز مركز شباب قلما، ومركز شباب باسوس، ومركز شباب عزيز وبدوي، ومركز شباب مزرعة الجبل الأصفر، ومركز شباب سليم والوحدة، ومركز شباب أكياد دجوي، ومركز شباب برقطا، ومركز شباب العسايلة.

وبتقييم المراكز الفائزة تم اختيار الثلاثة مراكز الأولى على مستوى المحافظة، حيث فاز بالمركز الأول مركز شباب أكياد دجوي بطوخ، برئاسة محمود فؤاد رئيس مجلس إدارة المركز.

حضر التكريم عماد لطفي مدير إدارة شباب طوخ، وصابر إبراهيم أحمد مدير مركز شباب أكياد دجوي.

وفاز بالمركز الثاني، مركز شباب سليم والوحدة بشبرا، وحضر التكريم أشرف خير مدير إدارة شباب شبرا، ونبيل فاروق مدير المركز.

وحصل على المركز الثالث، مركز شباب باسوس بالقناطر، وحضر التكريم أحمد سليمان مدير إدارة شباب القناطر الخيرية، وأحمد طنطاوي رئيس مجلس الإدارة، وعزة إيليا حكيم مديرة المركز.

وتكريم خاص لإدارة شباب قليوب، لاشتراكهم بتزيين مقر الإدارة وتسلم التكريم نجلاء سمير مسؤول الطلائع بالإدارة.

وأعرب الصبروط عن خالص تقديره لجهود جميع المشاركين بالمسابقة، والشباب المشارك مؤكدا أهمية العمل الجاد والتنافس الشريف، الذي تتسم به الشباب والرياضة، لمشاركة المجتمع وتشجيع الشباب على المشاركة في الفعاليات التي تنظمها مراكز الشباب، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.