التنسيقية تصطحب الأمريكية جلوريا للمتحف المصري

أجرت السيدة الأمريكية جلوريا، زيارة إلى المتحف المصري اليوم، رفقة وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضمّ شريف الرفاعي وسلمي الصرتي، وكان المتحف هو نقطة انطلاق الموكب الملكي لملوكنا العظماء، وشاهدته السيدة جلوريا، ما جعلها حريصة على زيارة المكان الذي خرج منه الملوك المصريين بعد أن تواجدوا به لعقود طويلة.

وتستمر التنسيقية بتحقيق حلم السيدة جلوريا في زيارة جميع المعالم السياحية بمصر، البلد الذي تمّنت زيارته وجاءت إليه من الجانب الآخر للكرة الأرضية، وذلك من منطلق حرص التنسيقية على معرفة العالم بعراقة مصر وكرم المصريين.

يذكر أنّ السيدة جلوريا اختارت زيارة مصر كآخر حلم لها أثناء رحلة علاجها من مرض السرطان، وعلى الفور لبّت التنسيقية طلبها واستقبلتها منذ اللحظة الأولى، وجرى وضع برنامج سياحي يليق بحلمها الكبير.