محافظ الإسكندرية: نفذنا 3504 قرارات إزالة للمباني المخالفة في 16 شهرا

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أنه تم تنفيذ 3504 قرار إزالة للمباني المخالفة في قرابة 16 شهرا، حيث ما تم تنفيذه في الفترة من 1 يناير 2021 وحتى 7 مايو 2021، بلغ نحو 3187 إزالة، بينما بلغت عدد قرارات الإزالة التي تم تنفيذها خلال عام 2020، 3187 قرار إزالة.

الشريف يشدد على تنفيذ قرارات الإزالة للمباني المخالفة

وشدد الشريف، على جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمباني المخالفة بكل حزم و قوة، لما تمثله من خطورة داهمة على أرواح المواطنين، ولما تشكله من ضغط كبير على شبكات البنية التحتية، وتتسبب في تشويه المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.

وأكد على رؤساء الأحياء الاستمرار في تنفيذ قرارات إزالة المباني المخالفة، خاصة أيام العطلات والإجازات الرسمية، لمنع أي شخص تسول له نفسه استغلال فترات العطلات، للبناء بدون ترخيص وللقضاء على هذه الظاهرة في المهد، مشيرًاً إلى أن تطبيق منظومة التراخيص والاشتراطات البنائية الجديدة ستعمل على ضبط العمران والقضاء على البناء العشوائي، ووقف فوضى التراخيص، بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين، وتوفير حياة بها متنفس للمواطنين.

تنفيذ 3187 قرار إزالة بالإسكندرية في عام 2020

وبناء على تكليفات المحافظ؛ شنت أحياء المحافظة العديد من الحملات للقضاء على هذه الظاهرة في المهد، حيث بلغت إجمالي قرارات الإزالة التي نفذتها أحياء المحافظة في الفترة من 1 يناير 2021 وحتى 7 مايو 2021 بلغ 3187 إزالة، بينما بلغت عدد قرارات الإزالة التي تم تنفيذها خلال عام 2020، 3187 قرار إزالة.

3886 قرار إزالة في 8 سنوات

يذكر أن أعمال الإزالة التي تمت خلال عام ونصف، تقترب مما تمت إزالته في 8 سنوات، في حين أن عدد قرارات الإزالة التي تم تنفذها من عام 2011 وحتى عام 2019، بلغت 3886 قرار إزالة.

«العامرية ثان» أكثر الأحياء تنفيذا لقرارات الإزالة

يذكر أن حي العامرية ثان هو أكثر الأحياء تنفيذا لقرارات الإزالة الصادرة به، حيث بلغت عدد قرارات الإزالة التي نفذها الحي في الفترة من يناير 2021 حتى 7 مايو 2021 عدد 94 قرار إزالة، وتبعه حي شرق من حيث عدد قرارات الإزالة التي نفذها خلال الفترة ذاتها، حيث بلغت عدد قرارات الإزالة المنفذ به 85 قرار إزالة، ثم حي العامرية أول، وبلغت عدد قرارات الإزالة به 31 قرار إزالة.