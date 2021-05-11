أهالى البحر الأحمر: ظاهرة التسول تتفاقم.. و«الفتوى»: على المتصدق التحرى

مع انتشار ظاهرة التسول بمدن محافظة البحر الأحمر وبخاصة فى شهر رمضان المبارك، حيث يستغل المتسولين الشهر الكريم وأيام عيد الفطر في استجداء المواطنين بكافة السبل للحصول على المال، اشتكى عدد من المواطنين بمدينة الغردقة من انتشار المتسولين بالشوارع والميادين وعلى أبواب المنازل حيث زادت نسبة اسخدامهم للأطفال في استعطاف المواطنين.

أحد المتسولين يمتلك عمارة سكنية

يؤكد أحمد عبد الحي من مواطني الغردقة، زيادة عدد المتسولين بالشوارع والميادين وفي إشارات المرور بأعداد كبيرة وبخاصة الأطفال، لافتاً إلى أنه من بين المتسولين عدد ليس بقليل من غير المصريين الذين يحملون أحد الجنسيات العربية.

يضيف محمود حسن، أحد موطنى الغردقة، أنه تفاجأ بأحد المتسولين بشوارع الغردقة َيمتلك عمارة سكنية خمسة أدوار في بلدته الأصلية بإحدى محافظات الصعيد يعتقد أنه جمع ثمنها من التسول في الغردقة، قائلا: «لايزال يمارس تسوله في شوارع المدينة السياحية وبياخد باليورو والدولار من الأجانب».

ومن جانبه، يوضح الشيخ أحمد زرد، مدير إدارة الوعظ ولجنة الفتوي بمنطقة أزهر البحر الأحمر: «أن إعطاء المتسول نقود من غير حاجة المستول لها فهو حرام»، مؤكدا أن السؤال لغير الحاجة محرم فى الإسلام سواء طلب نقود أوغيره، مضيفا «أنه من الأفضل للمتصدق أن يتحرى أن يضع الصدقة في مكانها الصحيح».

وأضاف زود في تصريحات لـ«الوطن»، «أن أحد أهم أسباب انتشار ظاهرة التسول هو إعطاء غير المستحق الذي يلقى المكسب السريع مما يساعده في ممارسة التسول مع أن الدين الإسلامي صريح في هذا الشأن حيث منع السؤال لغير الحاجة طبقاً لقول الرسول الكريم»، مؤكدا «أنه من يطلب بغير حاجة فإنه سحت وحرام».

و تابع: أنه من أسباب انتشار ظاهرة التسول أيضا غياب طريقة التواصل مع الفقراء والمساكين والمحتاجين الذين لا يخرجون من منازلهم وعلى المسؤلين وجمعيات التضامن الاجتماعي أن يكون لهم دور في تنظيم هذه المسألة لتوصيل الزكاة والصدقة لأصحابها المستحقين من الفقراء والمساكين وأن تعمل الأجهزة المختصة جاهدة على القضاء على ظاهرة التسول».

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https://www.elwatannews.com/news/details/5481165