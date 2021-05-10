سوهاج تسجل 41 إصابة و18 حالة وفاة بكورونا

قال مصدر بمديرية الصحة بسوهاج، إن المحافظة سجلت 41 إصابة و18 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، خلال يوم أمس الأحد الموافق 9 مايو 2021.

وأشار المصدر، «فضل عدم ذكر اسمه»، ان هناك انخفاض كبير في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، مقارنة بالأيام الماضية، التي شهدت ارتفاعا كبيرا في أعداد المصابين والوفيات، وتخطت الإصابات حاجز 100 مصاب في أيام عدة.

جدير بالذكر أن وحدات العناية المركزة بمستشفيات سوهاج سجلت زيادة في الأعداد وتم وضع عدد كبير من المصابين في قوائم الانتظار، ما تسبب في زيادة أعداد الوفيات لمن ينتظرون في تلك القوائم.

من جانبه قال الدكتور حمدي سعد، مدير مستشفي سوهاج الجامعي في رسائل توعية بثها للمواطنين اليوم، إن فيروس كورونا يستمر لفترة مقبلة وعلي المواطنين ان يتخذوا كافة الإجراءات الاحترازية لحماية أنفسهم وأخذ الأمر بمحمل الجدية.

وأكد سعد، أن الحل للوقاية من الفيروس تلقي التطعيم، وارتداء الكمامات، واستخدام المطهرات والمعقمات بشكل مستمر، وعدم المشاركة في الافراح والجنائز، والتعامل بحذر شديد.

ولفت إلى أن تجربة الهند وانهيار القطاع الصحي بها، قابلة أن تتكرر في أي دولة في العالم طالما أن المواطنين لا يتخذون إجراءات احترازية، ويتواجدون في أماكن التجمعات، وعلي الأهالي التعامل مع فيروس كورونا كما كانوا يتعاملون معه في بداية الجائحة.

من جانبه، أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أنه تم الانتهاء من إنشاء مستشفى سوهاج الجامعي الجديد، بمدينة سوهاج الجديدة، بتكلفة ٥٥٨ مليون جنيه، بتمويل من هيئة المجتمعات العمرانية، مشيرا إلى أن نسبة التنفيذ بالمشروع بلغت ١٠٠٪، وتم الاستلام الابتدائي للمشروع، لافتا إلى أنه جاري عملية الطرح لفرش المستشفى، ليكون جاهز لتقديم الخدمات الطبية لابناء محافظة سوهاج، والمحافظات المجاورة.