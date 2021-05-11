حالة الطقس اليوم الثلاثاء 11-5-2021 ودرجات الحرارة المتوقعة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس اليوم الثلاثاء الموافق 10 مايو، موضحة أنه يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ويكون معتدل على السواحل الغربية، ومائل للحرارة على السواحل الشرقية، أما شمال الصعيد يتوقع أن يكون الطقس حار، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان: أنه يتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، كما توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

ووفق توقعات خبراء الأرصاد من المتوقع أن يسود ليلًا طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 33 19

الإسكندرية 25 17

وادي النطرون 30 18

طنطا 33 18

شبين الكوم 33 19

دمنهور 30 18

بلطيم 26 18

مطروح 24 15

السلوم 27 15

سيوة 32 16

بورسعيد 27 20

دمياط 27 19

الزقازيق 35 19

المنصورة 32 18

الإسماعيلية 33 18

السويس 34 19

العريش 28 18

رفح 28 17

رأس سدر 32 19

نخل 32 15

نويبع 36 22

طابا 32 21

كاترين 30 14

الطور 35 21

شرم الشيخ 37 25

الغردقة 36 26

مرسى علم 37 26

الفيوم 33 19

بني سويف 34 20

المنيا 34 20

أسيوط 34 21

سوهاج 35 21

قنا 38 22

الأقصر 39 23

أسوان 42 25

إدفو 41 25

أبو سمبل 41 26

الوادي الجديد 38 23

شلاتين 36 21

أبو رماد 36 20

حلايب 32 21

رأس حدربة 32 21