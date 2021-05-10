حالة الطقس اليوم الإثنين ودرجات الحرارة المتوقعة.. «العظمى 35»

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، اليوم الاثنين، إذ يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس اليوم

وأضاف الخبراء، في بيان صادر عن الهيئة أنه بشأن حالة الطقس ليلا، يسود ليلًا طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على باقِ الأنحاء.

وقال الخبراء، إن الرياح تنشط على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وشمال الصعيد.

وأوضح خبراء الأرصاد، أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من شمال الصعيد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بنسبة 40% تقريبًا على فترات متقطعة.

حالة البحرين «المتوسط والأحمر»

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، ذكر الخبراء أن حالته تكون معتدلة إلى مضطربة غربًا، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

أما البحر الأحمر فيكون معتدل، وارتفاع الموج فيه من 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 35 20

الإسكندرية 27 18

وادي النطرون 30 19

طنطا 34 19

شبين الكوم 35 20

دمنهور 35 19

بلطيم 27 18

مطروح 25 17

السلوم 24 19

سيوة 34 20

بورسعيد 27 19

دمياط 26 18

الزقازيق 35 20

المنصورة 35 20

الإسماعيلية 35 20

السويس 36 21

العريش 28 19

رفح 29 19

رأس سدر 34 20

نخل 36 19

نويبع 35 24

طابا 34 24

كاترين 30 18

الطور 36 24

شرم الشيخ 38 25

الغردقة 38 26

مرسى علم 38 26

الفيوم 38 23

بني سويف 38 23

المنيا 39 24

أسيوط 39 24

سوهاج 42 25

قنا 43 26

الأقصر 44 28

أسوان 44 28

إدفو 44 28

أبو سمبل 42 27

الوادي الجديد 44 27

شلاتين 36 23

أبو رماد 35 22

حلايب 31 22

رأس حدربة 32 21