العثور على طفل عمره 10 أيام بجوار مسجد في الدقهلية

عثر أهالي قرية «كفر الأبحر» مركز نبروه بمحافظة الدقهلية، اليوم، على طفل حديث الولادة ذكر، ملقى بجوار مسجد العزبة الحمراء، يرتدي ملابسه وملفوف ببطانية وعمره 10 أيام تقريبًا ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية، وتم إيداعه مستشفى نبروه المركزي لتقديم الرعاية اللازمة له، وتحرر المحضر اللازم، وبعرضه علي النيابة العامة طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وإيداعه إحدى دور الرعاية للأطفال الرضع.

العثور على طفل بجوار مسجد في الدقهلية

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث الدقهلية، يفيد بورد بلاغ لمأمور مركز شرطة نبروه من إدارة شرطة النجدة، ببلاغ من المدعو تامر عبد الرحمن عبد القادر أحمد، 39 سنة، سائق، ومقيم قرية «كفر الأبحر» دائرة مركز نبروه، بعثوره على طفل ذكر لقيط حديث الولادة والحبل السرى مربوط، وملقى بجوار مسجد العزبة الحمراء التابع لقرية «كفر الأبحر» دائرة المركز.

طفل لقيط عمره 10 أيام

وورد بلاغ بأن الطفل ملقى على الأرض أمام مسجد العزبة الحمراء، ويرتدي ملابسه وملفوف ببطانية وعمره 10 أيام تقريبًا ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية، وتم إيداعه بقسم الحضانات مستشفى نبروه المركزي لتقديم الرعاية اللازمة له.

وتبين أنه أثناء توجه المواطن للصلاة في مسجد العزبة الحمراء سمع صوت صراخ طفل يخرج من لفافة ملقاة بجوار المسجد، ولما اقترب منه تبين أنه طفل حي فأخذه وتوجه به إلي مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2221 لسنة 21021 إدارى مركز نبروه ، وجارى إستكمال الفحص وتحديد والدة الطفل والعرض على النيابة العامة.