«انفجر الإطار الأمامي».. مصرع صيدلي وإصابة مرافقه في حادث بالدقهلية

لقي صيدلي مصرعه وأصيب شخص آخر، بمحافظة الدقهلية، اليوم، إثر انقلاب سيارة ملاكي علي طريق رافد «جمصه- المنصورة»، الدولي أمام قرية «بحر العش»، مركز بلقاس نتيجة انفجار الإطار الأمامي للسيارة، ما تسبب في انقلابها علي جانب الطريق، وتم نقل جثمان المتوفى والمصاب إلى مستشفى بلقاس المركزي تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بتسليم الجثة لذويها بعد أن أكد تقرير مفتش الصحة عدم وجود شبهة جنائية، وانتقلت رئاسة مركز بلقاس لمكان الحادث و تم رفع آثار الحادث والتحفظ على السيارة.

انقلاب سيارة علي طريق جمصة

تلقي اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير مباحث الدقهلية، يفيد بورود بلاغا لمأمور مركز شرطة بلقاس من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق «رافد جمصة – المنصورة»، أمام قرية «بحر العش»، دائرة المركز.

انفجار الأطار الأمامي للسيارة يتسبب في انقلابها

انتقل ضباط مركز بلقاس إلى مكان الحادث وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم «ی ط ب 248 ملاکی» قيادة المدعو أحمد محمد إبراهيم يوسف، 30 سنة، صيدلي، ومقيم ببندر السنبلاوين انفجر الإطار الأمامي الأيسر للسيارة مما أدى إلى انقلابها على جانب الطريق ونجم عن ذلك وفاة قائد السيارة وإصابة مرافق قائد السيارة المدعو أحمد محمد محمد زاهر، 30 سنة مساح عام ، ومقيم بذات العنوان مصاب بجرح قطعي بالرأس وكسر بالفك وتم نقل جثمان المتوفى والمصاب إلى مستشفى بلقاس المرکزی .

وبسؤال زوجة المتوفى وتدعي می عوض محمود السيد، 29 حاصلة على بكالوريوس تجارة، ومقيمة يبندر السنبلاوين أيدت في محضر الشرطة، مضمون الفحص، ولم تتهم أحد بالتسبب في وفاة زوجها.

وورد تقرير مفتش الصحة للمتوفى يفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة كسر بالجمجمة ونزيف داخلي بالمخ ولا توجد شبهة جنائية تم رفع آثار الحادث والتحفظ على السيارة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 64339 لسنة 2021 جنح مركز بلقاس.