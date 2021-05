الخارجية الأمريكية تحظر على موظفيها دخول البلدة القديمة في القدس

حظرت وزارة الخارجية الأمريكية على موظفيها الدبلوماسيين في القدس دخول البلدة القديمة حتى يوم الأحد.

وجاء في بيان للوزارة: «يُنصح موظفو السفارة في القدس الشرقية وفي وسط المدينة بالبقاء في منازلهم من الساعة السابعة مساء حتى الثامنة صباحا».

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بسقوط أكثر من 300 جريح إثر تجدد المواجهات داخل باحات المسجد الأقصى، بعد اقتحامه من قبل القوات الإسرائيلية عبر باب المغاربة.

وألقت القوات الإسرائيلية قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والأعيرة المطاطية على الموجودين داخل المسجد الأقصى، ما أدى إلى سقوط عددا من الجرحى.

#Jerusalem: Due to recent violent confrontations, upcoming celebrations, and commemorations, the Old City is off-limits to embassy personnel through 8AM on May 16. Embassy personnel in East Jerusalem and City Center advised to remain indoors from 7PM-8AM. https://t.co/kSrxnCl4W7 pic.twitter.com/0792G2QP21