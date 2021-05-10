عاجل.. التلفزيون الإسرائيلي: سقوط صواريخ في مدينة القدس كتب: محمد علي حسن 05:51 م | الإثنين 10 مايو 2021 المسجد الأقصى أفادت القناة الثانية الإسرائيلية في نبأ عاجل، بسقوط صواريخ في مدينة القدس. وسنوافيكم التفاصيل... اقرأ المزيد: المسجد الأقصى الآن: 15 صورة ترصد الانتهاكات الإسرائيلية في القدس مجلس الأمن يعقد جلسة مغلقة لمناقشة عدوان الاحتلال على القدس المرصد العربي يدين انتهاكات الاحتلال في القدس ويطالب العالم بوقفها عاجل.. نقل 50 مصابا من «باب الأسباط» إلى مستشفيات القدس المحتلة القدس فلسطين إسرائيل