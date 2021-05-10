استشاري أوبئة: سلالة الفيروس الهندي أخطر تحور حدث على كورونا

قال الدكتور أمجد الخولي، استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، إن منظمة الصحة العالمية تعتبر التحور الذي حدث لفيروس كورونا بالهند، ونتج عنه السلالة الهندية، هو الأخطر بين كل التحورات التي طرأت على الفيروس، موضحا أنه تحور مزودج وليس بسيط كالتحورات السابقة، مؤكدا أن تلك السلالة إلى جانب عوامل أخرى جعلت الوضع الوبائي في الهند أكثر تعقيدا، وذلك بعد أن سمحت بإقامة الكثير من المناسبات، سواء كانت سياسية أو انتخابية أو دينية، دون أي مراعاة والتزام بالإجراءات الإحترازية.

وأضاف «الخولي» خلال لقائه الإثنين، عبر skype، مع برنامج «اليوم»، المذاع على شاشة extra news، أن الكثافة السكانية التي تعاني منها الهند، بالإضافة إلى عدم توفر الخدمات الصحية على نطاق كبير، فضلا عن أنها لم تقطع شوطا كبيرا في مراحل تطعيم المواطنين باللقاحات حتى الآن، وكل ذلك كان من العوامل التي ساهمت في هذا الوضع المعقد بشكل كبير.

وأشار استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، إلى أنه يتمنى ألا يتكرر هذا المشهد والوضع على مستوى أي دولة، كاشفا أن الهند بدأت بالفعل في اتخاذ الكثير من الإجراءات حتى تستطيع السيطرة على الوضع الوبائي بها، موضحا أن الأمر يتطلب مزيد من الإجراءات حتى تشهد الهند انخفاضا في أعداد المصابين والوفيات.

وأردف أن السلالة الهندية ما زالت تمثل نقطة هامة تثير اهتمام العالم أجمع ومنظمة الصحة العالمية، مؤكدا أن الوضع الوبائي في الهند لابد أن يكون درس لكل دول العالم، حتى لا يحدث تهاون بالإجراءات الوقائية والوبائية.

وأوضح أن الفيروسات بشكل عام تتحور وتتطور باستمرار وبشكل دائم، موضحا أن فيروس كوفيد 19 شهد الكثير من التحورات منذ معرفة العالم به، لكن أغلبها كانت تحورات بسيطة للغاية، وبعضها فقط كانت تحورات كبيرة، نتج عنها أكثر منة سلالة من الفيروس، كما شاهدنا على مستوى البرازيل وجنوب افريقيا والهند مؤخرا.