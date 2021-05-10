رامز جلال عن رحاب الجمل: «عاملة كيوت وعايزه قلمين على الخدين»

أطلق الفنان رامز جلال عدة تعليقات ساخرة من الفنانة رحاب الجمل، ضحية حلقة اليوم من برنامجه «رامز عقله طار»، واصفا إياها بـ«عاملة كيوت وعايشة في دور شيرين رضا»، و«عايزة قلمين على الخدين ولابسة جزمة أخوها».

وأضاف «جلال»، خلال برنامجه «رامز عقله طار»، المذاع على شاشة mbc مصر، أنها فنانة لسانها طويل وتفتعل مشكلات كثيرة مع أصحابها، متوعدا أيها بأنه سيجعلها تذوق كل أنواع العذاب خلال تلك الحلقة، ولم يتوقف عند هذا الأمر بل سخر أيضا منها مؤكدا: «الشيشة قاطعة نفسها».

رحاب الجمل تشارك بالموسم الرمضاني الدرامي الحالي بأكثر من عمل درامي، بينهم مسلسل «لحم غزال»، إلى جانب الفنانة غادة عبدالرازق، ومسلسل «كل ما نفترق»، إلى جوار الفنانة ريهام حجاج.

وحققت رحاب الجمل نجاحا كبيرا خلال الموسم الرمضاني الماضي، حينما شاركت في بطولة مسلسل «البرنس»، الذي يعد واحدا من أنجح الأعمال الدرامية التي قدمت خلال رمضان الماضي.

«البرنس» من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في بطولته الفنانين محمد رمضان وأحمد زاهر وروجينا ونور ورحاب الجمل وأحمد داش ومحمد مهران وريم سامي ونجلاء بدر، بالإضافة إلى الفنان القدير عبدالعزيز مخيون.

وتعمل حاليا رحاب الجمل، على تصوير دورها بمسلسل «شقة 6»،والذي تشارك في بطولته إلى جوار كلا من الفنانين سيد رجب وشريف سلامة وروبي ومحمود البزاوي وصلاح عبدالله.