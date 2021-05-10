ظهور خاص لـ محمد نور مع الطفل أدهم بأغنية «زهقان يا كورونا»

شارك الفنان محمد نور بظهور خاص في أولى أغنيات الطفل أدهم «زهقان يا كورونا»، والتي من المقرر أن تطرح خلال أيام العيد عبر القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

تصوير الأغنية في البحرين

الأغنية من كلمات عبد الرحمن محمد والحان محمد نور وتوزيع زوم وإيقاعات إسلام ساسو، ومن إخراج المخرج التونسي طيب قاسم، وتم تصوير الأغنية بالكامل في دولة البحرين.

وكشف المخرج هيثم إبراهيم والد الطفل أدهم كواليس الأغنية: «فكرة الأغنية جاءت حين ما فشل نجلي أدهم في ممارسة حريته والخروج من المنزل ونحن في البحرين بسبب حالة الإغلاق التي تشهدها البلاد، فولدت فكرة تقديم اغنية عن معاناة الأطفال في ظل انتشار فيروس كورونا، خاصة وأن أغلب الأغنيات التي كانت قد طرحت من قبل كان هدفها التوعية فقط».

وتابع في بيان له: «عرضت الفكرة على صديقي محمد نور ليشارك فيها وأعجب بالفكرة ووافق على الفور، و قدمت الفكرة للشاعر عبدالرحمن محمد وكتب كلماتها ثم لحنها محمد نور ووزعها زوم وفضلنا وضع إيقاعات سريعة عليها وتمت مع الموزع إسلام ساسو، والأغنية تم عمل الماستر لها في ثلاثة دول مصر والأردن والبحرين، واستعنا بفريق كامل من البحرين في تصوير الكليب الذى تم مع المخرج التونسي طيب قاسم».

مواعيد العمر

يذكر أن الفنان محمد نور، كان قد طرح أحدث أغانيه باللهجة الخليجية بعنوان «مواعيد العمر»، وقام بتصويرها على طريقة الفيديو كليب

وتعتبر هذه المرة الأولى الذي يغني فيها «نور» باللهجة الخليجية، وقد قام بهذا العمل وأهداها للشعب السعودي، احتفالا معهم بالعيد الوطني.

«مواعيد العمر» من كلمات الأمير عبدالله بن سعد بن عبد العزيز، توزيع محمد شفيق، ماستر وهندسة صوتية ياسر أنور، وإشراف فني محمد علام، ووليد توفيق، إدارة أعمال ميرا أمير، وإخراج بتول عرفة.