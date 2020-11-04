معتز مطر ينتظر مصير محمد ناصر بسبب 3 فضائح: شذوذ وتحرش وخناقة مع نور

تعرض الإعلامي الإخواني معتز مطر، المذيع بقناة الشرق الإخوانية، والتي تبث من تركيا، إلى 3 ضربات قاسية الشهر الماضي، بدأت بأزمته مع أيمن نور رئيس قناة الشرق، والأخرى ارتباط اسمه بحفلات شذوذ جنسي، وآخرها بلاغ من شاب اتهم فيه مطر بالتحرش به.

وبحسب مصادر، فالمذيع الإخواني يمر بمرحلة صعبة ويتعرض لضغط من المحيطين به، بشأن الفضائح الأخيرة التي نشرها واحدة تلو الأخرى.

وقالت المصادر، لـ"الوطن"، إنّ معتز مطر طلب من أصدقاء مقربين له المشورة في كيفية تجميل الوجه أمام العناصر البارزة في الجماعة، وعلى رأسها أبوعامر، المخطط الأول لإعلام جماعة الإخوان الارهابية، موضحة أنّ معتز مطر يواجه مصير محمد ناصر المذيع الإخواني بقناة مكملين، والذي بدأ يظهر على يوتيوب بزعم أنّ السبب هو فيروس كورونا.

محضر رسمي: معتز مطر تحسس مناطق في جسد عامل بإحدى القنوات

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي واقعة للإخواني معتز مطر، مقدم أحد برامج قناة الشرق الإرهابية، إذ طلب من أحد الشباب في القناة الاجتماع به في أحد المطاعم، وتصور الشاب حينها أنّ اللقاء بشأن أمور في العمل، لكنه فوجئ بالإعلامي يطلب منه "حاجات مش كويسة" على حد روايته.

وأكد ناشر الواقعة، أنّ الإعلامي هدد الشاب عندما علم أنّه قرر فضحه، فقرر الشاب ترك القناة، وبحسب تقرير "العربي الحديث"، فواقعة تحرش معتز مطر ليست الأولى، إذ كشفت وثيقة سرية تفاصيل واقعة تحرش الإعلامي معتز مطر بأحد العاملين بقناة "مودرن حرية".

وجاء في الوثيقة أنّ أحمد محمد يوسف، عامل مصري في القناة المذكورة أفاد في محضر حمل رقم 317 بتاريخ 2012/3/9 بقسم أول 6 أكتوبر، بتعرضه للتحرش الجنسي من الإعلامي المذكور وإمساكه بمناطق حساسة في جسده داخل الحمام الملحق بمبنى القناة.

وأثبتت الوثيقة أنّه بالرجوع لإدارة الأمن بمدينة الإنتاج الإعلامي بمصر، أفادت بتكرار وقائع الشكوى من ممارسات مماثلة للمذكور بحق العاملين في القناة، وبعض عناصر الخدمات المعاونة الملحقين بالمدينة، وأنّهم خاطبوا مدير القناة أيمن سالم ورجل الأعمال المالك لها حينها في هذا الشأن، وتعهدوا بعدم تكرار تلك الوقائع والالتزام بالتنبيه على المذكور في هذا الشأن.

وأفادت الوثيقة بأنّ قسم أول مدينة 6 أكتوبر فتح تحقيقا، واستمع لأقوال الشاكي وشهود العيان الذين حددهم، وأفاد بعضهم بضبط المذكور "معتز علوي مطر" في أوضاع مخلة داخل دورة المياه الملحقة بالقناة بصحبة مصطفى بسيوني من الإدارة الفنية في القناة ورفض المشكو في حقه، المثول للتحقيق طواعية فأصدرت قرار ضبط وإحضار رقم 216/ هـ بتاريخ 28-2-2012.

وذكر القسم: "وردنا خطاب من إدارة التفتيش بمديرية أمن الجيزة من قبل تحريك قوة من القسم لضبط وإحضار المذكور ومرفق بكتابتنا صورة طبق الأصل من محضر الشاكي المشار إليه وأقوال الشهود وما أثبته أمن مدينة الإنتاج الإعلامي في ضوء الوقائع الشبيهة".

معتز مطر متورط في حفلات شذوذ جنسي

قبل واقعة بلاغ الشاب بأيام، كشفت مصادر لـ"الوطن"، أنّ مطر المذيع الإخواني الهارب إلى تركيا، يعاني من شذوذ جنسي، وكان يمارسه في مصر قبل الهروب إلى تركيا، قائلة: "معتز لم يكن مصابا بالشذوذ من الناحية الفكرية فقط، لكن معاناته كانت أكبر حيث وصلت إلى الشذوذ الجنسي"، مؤكدًا أنّ مطر كان يحضر حفلات خاصة بممارسة الشذوذ الجنسي قبل هروب منه مصر.

أزمة المذيع الإخواني مع أيمن نور بسبب حشد التظاهرات

مكالمة مسربة للسياسي الهارب أيمن نور، كشفت صدمة جماعة الإخوان الإرهابية بسبب فشلها في الحشد للتظاهرات التخريبية التي دعت لها الجماعة مؤخرًا. إذ تسببت المكالمة في ظهور الإعلامي الاخواني معتز مطر في قناة "الشرق"، مهزوزا ومرتبكا، بعد أن تسببت التسريبات في اشتعال الأزمة بين الهارب أيمن نور ومعتز، وفق ما نقل موقع "العربي الحديث".