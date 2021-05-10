هاني مهنا: أحب سماع عمر كمال وحسن شاكوش.. ومقدرش أعترف بحمو بيكا مغني

قال الموسيقار هاني مهنا، إنه طلب من ابنته هنادي ألا تعزم حمو بيكا في حفل زفافها، لكنها «اتورطت في حضوره، أما عمر كمال وحسن شاكوش أنا معجب بيهم»، مشيرا إلى أن هناك أسماء آخرين من مطربي المهرجانات يحب سماعهم ولهم أغاني جميلة الجميع يرقص عليها، مثل مصطفى حجاج، لكن «حمو بيكا مقدرش اعترف بيه كمغني».

وأضاف «مهنا» في لقاء مع برنامج «شيخ الحارة والجريئة» المذاع على قناة القاهرة والناس الفضائية، وتقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، اليوم: «أنا اتفاجئت بحضور حمو بيكا حفل الزفاف، ولكن لم أرفض حضورهم، وأنا اختلفت مع هاني شاكر في مسألة أغاني المهرجانات، لأنها عرض وطلب والعروسين لهم الحرية في حضور من يرغبون في حضوره».

وتابع: «صالحت عمر كمال وحسن شاكوش، واكتشفت فيهم شيء فني في أصواتهم جيد، هما لا يعرفانه، وهو الفرق في (التون) اللي في صوتهم جميل جدا، وهذا أحيانا يحتاج إلى كومبيوتر لتنفيذه ولكنه موهبة لديهم وأنا معجب بهما».

واستضاف برنامج «شيخ الحارة والجريئة»، اليوم، الموسيقار هاني مهنا، بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا الذي ألّم به وأفراد أسرته.

وتتضمن فقرات برنامج شيخ الحارة والجريئة مع إيناس الدغيدي (مثلث الخطر، وسيرتك على كل لسان، ودرجة حرارتك، وأبيض وأسود، وعدو ولا حبيب، وماذا لو، واللحظة الحرجة» بخلاف فقرة و«شيخ الحارة» وهو الشخص المجهول الذي يظهر بصوته فقط دون الكشف عن هويته، ويواجه ضيوف البرنامج بالكثير من الأزمات التي مروا بها مع بعض الأشخاص من داخل الوسط الفني، والكشف عن الأسرار التي لا يعرفها أحد عنهم.