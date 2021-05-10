متسولان خنقاها بسبب 20 جنيها.. تفاصيل مقتل رضيعة المحلة

كشف أحمد. أ، شاهد عيان، من قرية شيم، التابعة لمركز المحلة الكبرى، تفاصيل مصرع الطفلة حبيبة الشيمي، 26 يومًا، ومحاولة قتل والدتها، بهدف سرقة 20 جنيها وقرطها الذهبي.

تفاصيل الواقعة

وقال شاهد العيان لـ«الوطن»، إن العزبة التي وقعت بها الجريمة مكونة من 10 منازل فقط، ويقع منزل أسرة الطفلة الضحية في بداية العزبة، حيث طرق متسول وزوجته الباب طلبًا للمساعدة بعد آذان المغرب مستغلين ذهاب زوجها لعمله، حيث دخلا المنزل في محاولة لسرقة الرضيعة التي تعالت صرخاتها، وسرقة قرط الأم الذهبي، لتهرول الأم مسرعة إلى المنزل لتجد اثنين يحاولان خنق رضيعتها.

وأكد شاهد العيان، أن المتهمين حاولا قتل الأم خنقًا لكنها أغمى عليها فأخذوا القرط الذهبي ومبلغ 20 جنيها ولاذا بالفرار.

تشريح الجثمان

وأشار شاهد العيان إلى أن الأهالي قاموا بإبلاغ الشرطة التي قامت بنقل الطفلة إلى المشرحة لتشريحها، فيما تتلقى الأم العلاج في إحدى المستشفيات وسط تحقيقات موسعة من قبل رجال الشرطة.

ولفت إلى أن حالة من الحزن تسود العزبة والقرى المجاورة لها، فيما تتعالى التحذيرات من استقبال أي متسولين في العزب والقرى بعد وقوع هذه الجريمة.

أول صورة

وكانت «الوطن» نشرت أول صورة للطفلة حبيبة الشيمي، البالغة من العمر 26 يومًا، التي لقيت مصرعها على يد متسولين قاما بقتلها خنقًا بهدف سرقة قرط ذهبي ومبلغ 20 جنيها بمدينة المحلة.

وبدأت الواقعة بتلقي مديرية أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم مركز المحلة الكبري، بورود بلاغ من أهالي عزبة شيم، التابعة للمركز، يفيد بمقتل رضيعة تدعى حبيبة سامى أحمد شيمي، تبلغ من العمر 26 عاما، على يد متسول وزوجته، بهدف سرقة مبلغ 20 جنيها وقرط ذهبي، وشروعهما في قتل الأم خنقا.

موقع الحادث

وانتقلت قوة من مباحث مركز المحلة الكبرى، إلى موقع الحادث وتبين من خلال سؤال الأم المجنى عليها وتدعى «رضا محمد الصباحي» أنها سمعت بكاء الطفلة داخل غرفتها وعندما هرعت إليها فوجئت باللصوص يقومون بخنق طفلتها وسرقة 20 جنيها وقرطها الذهبي، مستغلين خروج الزوج لعمله كعادته بعد الفطار، وعندما استغاثت حاول قتلها خنقا حتى فقدت الوعى وفرا هاربان.