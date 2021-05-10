عمرها 26 يوما.. ننشر أول صورة لطفلة المحلة «قتلها اللصوص لسرقة 20 جنيها»

حصل «الوطن» على أول صورة للطفلة حبيبة سامي أحمد شيمي، عمرها 26 يومًا، التي لقت حتفها على يد لصوص بهدف سرقة 20 جنيها وقرطها الذهبي.

تعود البداية لتلقي اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغريبة، إخطارا من مأمور قسم مركز المحلة الكبرى، بورود بلاغ من أهالي عزبة شيم، التابعة لمركز المحلة الكبرى، تفيد بمقتل الطفلة حبيبة سامى أحمد شيمي، تبلغ من العمر أياما معدودات، على يد عدد من اللصوص، بهدف سرقة مبلغ 20 جنيها وقرطها الذهبي وشروعهم في قتل الأم خنقا.

وانتقلت قوة من مباحث مركز المحلة الكبرى، إلى موقع الحادث وتبين من خلال سؤال الأم المجنى عليها وتدعى «رضا محمد الصباحي» أنها سمعت بكاء الطفلة داخل غرفتها وعندما هرعت إليها فوجئت باللصوص يقومون بخنق طفلتها وسرقة مبلغ مالى وقرطها الذهبى، مستغلين خروج الزوج لعمله كعادته بعد الفطار، وعندما استغاثت حاول قتلها خنقا حتى فقدت الوعى وفروا هاربين.

وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتهمين من خلال الكشف عن كاميرات المراقبة بالمنطقة للتعرف على هويتهم، كما جرى نقل الأم الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة لإخطار النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.