«واتساب» يتيح خدمة التواصل على الكمبيوتر.. حتى لو معندكش رصيد

تجرى شركة «واتساب» حاليا تعديلا في خدمة «واتساب» عبر سطح المكتب للكمبيوتر الشخصي التي تستخدم عن طريق المسح الضوئي من خلال جهازك المحمول للـQR كود بالكمبيوتر الشخصي، وتعمل التعديلات الجديدة على تمكين الشخص من استخدامها دون الحاجة إلى ربط أو مسح ضوئي للهاتف المحمول بالكمبيوتر الشخصي.

وأشار موقع «indian express» إلى أن الحاجة إلى مسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا على الكمبيوتر المحمول أو سطح المكتب باستخدام تطبيق «واتساب» على هواتف أندرويد أو آيفون قد يصبح شيئاً من الماضي، لافتا إلى أن الفضل في ذلك يعود في هذا التطوير الجديد إلى اختيار تجريبي جديد لـ «واتساب ويب» الذي يلغي الحاجة إلى جهاز محمول نشط.

وأشار التقرير إلى أنه عند تسجيل الدخول إلى أحد الإصدارات الأخيرة من «واتساب ويب»، يتم الترحيب بالمستخدمين برسالة تخبرهم بأنهم لا يحتاجون إلى إبقاء هواتفهم متصلة لاستخدام تطبيق «واتساب» لسطح المكتب أو تطبيق الويب أو البوابة، ووفقا للتقرير فإنه يعلم المستخدمين أيضا أن أربعة أجهزة فقط ستكون قادرة على استخدام الميزة في المرة الواحدة.

وأكد التقرير أن هذه الميزة تعتبر واحدة من أكثر المميزات المطلوبة على نطاق واسع، فإن عميل سطح المكتب المستقل حقًا لتطبيق «واتساب» سيجعل التطبيق على قدم المساواه مع تطبيقات المراسلة الشائعة المنافسه له، على الرغم من وجود تاريخ محدد لإصدار الميزة الجديدة.

وبين التقرير أنه يجب أن يتمكن المستخدمون قريبًا من الدردشة مع جهات الاتصال الخاصة بهم على أجهزة الكمبيوتر المكتبية الخاصة بهم، حتى في حالة عدم اتصال هاتفهم بالإنترنت أو نفاذ شحن البطارية، أو حتى حالة تلف أجهزتهم أو سرقتها.