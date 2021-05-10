توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. حار على القاهرة الكبرى نهارا لطيف ليلا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس لمدة 72 ساعة بأن يكون طقس الثلاثاء، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد معتدل على السواحل الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، شديد الحرارة جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد الثلاثاء.

ويسود الأربعاء طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون الطقس لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

أما الخميس فيكون الطقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة جنوب سيناء وجنوب لصعيد، ويكون الطقس لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى في الثلاثة أيام.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 11 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 19.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 18.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 25.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 21.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 26.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 12 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 18.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 18.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 25.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 20.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 25.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 13 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 18.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 18.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 25.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 20.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 25.