للمصريين والمقيمين.. مسابقة من فيسبوك والجائزة 50 ألف دولار

أعلنت شركة فيسبوك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن فتح باب التقديم لبرنامج تحفيز مجموعات فيسبوك 2021، في الرابع من شهر مايو الجاري.

ويركز البرنامج الذي يقام بالتعاون مع «رايز-أب» على تأهيل القادة لحصد قوة مجتمعهم وتحويل الأفكار إلى أفعال على أرض الواقع، حيث سيحصل القادة الذين يقع عليهم الاختيار على تدريب مكثف وتمويل يصل إلى 50 ألف دولار أمريكي كي يواصلوا دعم مبادرات مجتمعهم.

وستصبح أكثر المبادرات الواعدة مؤهلة للفوز بجزء من تمويل إضافي بقيمة 1 مليون دولار أمريكي، وسيتم إدراج المتقدمين إذا ما نجحوا في التأهل في برنامج مدته 8 أشهر، حيث سيتلقون تدريبات تنظيمية وجلسات تعليمية بمناهج مخصصة يقدمها خبراء ومدربين بهدف دعمهم في تقوية مجموعاتهم وتخطيط وتنفيذ مبادراتهم.

ويبدأ البرنامج المكون من 3 مراحل بتلقي المشاركين تدريبًا حول بناء واستدامة المجموعات، كذلك سيتاح للمشاركين استخدام منتجات فيسبوك الجديدة بشكل مبكر بهدف مساعدة المجموعات على إدارة وتفعيل الأعضاء بشكل أفضل، وبعدها سيعمل المشاركون على تطوير وتحريك مجموعاتهم نحو المبادرة التي وقع عليها الاختيار.

وبعد اختتام هذه المراحل سيتم تقديم الفكرة إلى جمهور من الشركاء المحتملين، المرشدين، ولجنة تحكيم ستقوم بمكافأة أكثر المبادرات الواعدة بتمويل إضافي.

بعدها سيعمل المشاركون مع مجموعاتهم وفريق فيسبوك لتفعيل هذه المبادرات وحصد قوة مجموعاتهم لتحقيق التغيير الإيجابي.

وفي حديثه حول أهمية البرنامج، صرح «كيران يوليساوا»، مدير إدارة شراكات المجموعات بفيسبوك في الشرق الأوسط وأفريقيا، قائلا : «تساعد مجموعات فيسبوك وقادتها على مواجهة التحديات الاجتماعية، ومشاركة المعرفة والمعلومات، بينما يتواصلون مع الآخرين الذين يشاركونهم نفس الاهتمامات والشغف نحو قضية ما، ولقد رأينا العديد من المجموعات الرائعة في جنوب أفريقيا، كينيا، ونيجيريا التي تستخدم منصتنا لدفع التغيير وتقديم الدعم والتشجيع لآلاف البشر، ونحن في غاية الحماس لتقديم هذا البرنامج لقادة مجتمع فيسبوك كي نساعدهم على تعظيم هذا الأثر بشكل أكبر».

جدير بالذكر أن البرنامج مفتوح للمجتمعات المتواجدة في مجموعات فيسبوك بقادة يقيمون في مصر وسنهم فوق الـ18 عامًا، ويجب أن يكون المجتمع موجودًا بالفعل لمدة تزيد عن عام وألا يقل عدد الأعضاء عن 1000 شخص، وباب التقديم مفتوحا حتى 31 مايو.

وتدخل المبادرة عامها الثالث، حيث قام برنامج تحفيز المجموعات بتمويل عدة مجموعات فيسبوك، وركز عام 2019 على تطوير الريادة وفي 2020 مقارنة على مساعدة المجتمعات ذات الأثر على النمو.

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