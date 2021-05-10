تصدر هاشتاج «انقذوا حي الشيخ جراح».. ومشاهير يدعمون المقدسيين «صور»

تصدر هاشتاج «أنقذوا حي الشيخ جراح»، مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل استمرار الممارسات الوحشية للاحتلال الإسرائيلي، واقتحامه المتكرر للمسجد الأقصى، وتمكينه للمستوطنين من دخول حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، في إطار مخطط تهويد القدس.

وبعيدا عن بيانات الشجب والتنديد التي توالت اليوم، من مؤسسات رسمية، فعلى صعيد المجتمع المدني، طالب اتحاد المهندسين العرب، بمنح أهل القدس جائزة نوبل للسلام، تقديرا لتضحياتهم، وندد الاتحاد بممارسات الكيان الصهيوني، بينما أعربت نقابة الصحفيين عن تأييدها لنضال الشعب الفلسطيني وفي القلب منهم أهل القدس مشددة على قرارها السابق برفض كافة أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني.

وطالب الداعية عبدالله رشدي، بضرورة نشر هاشتاج «أنقذوا حي الشيخ جراح» في صفحات التواصل الاجتماعي، وقال عبر حسابه: بالله عليكم.. الرجاء نسخ هذا المنشور منكم جميعاً، ثم وضعُه في صفحاتكم.. بكل لغات العالم، لابد أن نقدم للقدس شيئا، وهذا أقل ما نُقدِّمُه:

#أنقذوا_حي_الشيخ_جراح

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النني وتريزيجيه

ومن بين المشاهير، حرص عدد من لاعبي كرة القدم على إعلان تأييدهم للفلسطينيين، وتنديدهم بوحشية الاحتلال الإسرائيلي، حيث وجه محمد النني لاعب وسط نادي أرسنال الإنجليزي ومنتخب مصر، رسالة لدعم للشعب الفلسطيني، ونشر النني صورة عبر حسابه الرسمي على تويتر وكتب قائلاً: قلبي وروحي ودعمي لك يا فلسطين.

بينما كتب اللاعب محمود تريزيجيه منذ قليل، على حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: يا عناية الله المشددة، التفي حول فلسطين، اللهم فلسطين ومن بها، انقذوا حي الشيخ جراح.

محرز وحكيمي وبوجبا

وشارك محرز، في حسابه على تويتر صورة لعلم فلسطين مع شعار الانتصار، كما ارفقها بوسم : «فلسطين» و «احموا حي الشيخ جراح».

وحرص أيضاً المغربي أشرف حكيمي على توجيه رسالة دعم خاصة للشعب الفلسطيني، بجانب عدد من نجوم الكرة العاليمة أبرزهم الفرنسي بول بوجبا.

وكتب بوجبا، في ستوري عبر حسابه على إنستجرام بعد مواجهة أستون في الدوري الإنجليزي اليوم الأحد: العالم يحتاج للسلام والحب. سيحل العيد قريبًا فدعونا نحب بعضنا البعض، وأضاف في هاشتاج: نصلي من أجل فلسطين.