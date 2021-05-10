حملات ليلية لتنفيذ قرارات الغلق وإزالة التعديات على الأراضي بالشرقية

تواصل الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، حملات ليليلة مكثفة بإشراف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقيه، لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، ومتابعة تنفيذ التزام المحال التجارية والمطاعم والكافيهات والنوادي والورش، بتوقيتات الغلق التي أقرتها رئاسه مجلس الوزراء بدءًا من يوم 6 مايو، والمستمرة حتى 21 من نفس الشهر، للحفاظ على صحة وسلامة جميع المواطنين على أرض المحافظة، وتقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقادت ثناء فوزي رئيس مدينة القنايات، مساء اليوم، حملة بالتنسق مع العميد مأمور قسم شرطة القنايات، بمرافقة قوات من قسم شرطة القنايات واللجنة المشكلة بمجلس مدينة القنايات، لمتابعة تنفيذ قرارات غلق المحال التجارية والمولات والمقاهي والكافيهات وغيرها، بنطاق مدينة القنايات والالتزام بمواعيد الغلق، حفاظًا على سلامة المواطنين.

وتم ضبط عدد اثنين ورشة «نجارة/ ورشة منشار خشب»، قامت بمخالفة مواعيد الغلق بنطاق مدينة القنايات، كما تم تحرير محضر إشغال طريق لصاحب نشاط بقالة، وتم ضبط محل كاوتش مخالف لقرار الحظر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

كما قامت إدارة تحسين البيئة بمجلس مدينة القنايات، مساء اليوم، بأعمال التطهير والتعقيم بنطاق المدينة، حفاظا على سلامة المواطنين وصحتهم من انتشار فيروس كورونا والحد من انتشاره.

وتهيب رئاسة مجلس مدينة القنايات أصحاب المحال التجارية والمنشآت والورش والمقاهي وغيرها، بالالتزام بمواعيد الغلق حفاظًا على سلامة المواطنين وصحتهم.

وعلى جانب آخر؛ قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع شرطة مركز ومدينة بلبيس، والإدارة الهندسية بالوحدة المحلية بأولاد سيف، بإزالة شدة خشبية لأعمدة الدور الثاني علوي على مساحة 120 مترا بقرية أولاد مهنى.

وتم التحفظ على خشب المقاول واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف وتحويله للنيابة العسكرية، وتمت الإزالة على نفقة المخالف، فضلًا عن إزالة عدد من الأعمدة الحديدية للشروع في عمل جمالون بالأرض الزراعية على مساحة 500 متر بقرية حوض الندى.

كما قام قسم الإزالات برئاسة مركز ومدينة الحسينية، بحملة لإزالة مبنى بالطوب الدبش الأبيض على مساحة 175مترا، وتم تسليم الأرض للزراعة، للحفاظ عليها من إقامة أي تعديات أخرى.