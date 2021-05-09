التضامن: تطعيم 180 مسنا بمجمع الرعاية في الشرقية بلقاح كورونا

نظمت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مديرية الصحة بالشرقية، أول قافلة لتطعيم الكبار بلا مأوى بمجمع رعاية الأطفال والكبار بالشرقية بلقاح كورونا، لافتة إلى تطعيم 180 مسنا بينهم 138 رجلا و42 سيدة، إضافة للعاملين بالدار وعددهم 80 موظفًا.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنّ ذلك تم بناء على توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بكبار السن وحصولهم على اللقاح الخاص بفيروس كورونا، من خلال البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى، والذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع صندوق «تحيا مصر».

وزارة الصحة تتولى توزيع لقاح كورونا على مستفيدي تكافل وكرامة

من جانبه، أكد مصدر مسؤول في وزارة التضامن الاجتماعي، أنّ التضامن أعدت قاعدة بيانات مستفيدي تكافل وكرامة لإرسالها لوزارة الصحة والسكان، وتتولى الوزارة آليات توزيع لقاح كورونا على مستفيدي برنامج تكافل وكرامة .

ولفت إلى أنّ هناك ربط شبكي بين وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة، للتعامل مباشرة مع المستفيدين من قبل وزارة الصحة، مشيرا إلى أنّ عدد من يحصلون على الدعم النقدي «كرامة» يصل إلى مليون و264 ألفا، بينما يصل مستفيدي تكافل لنحو مليونين و107 آلاف و638 شخصا.

وفي سياق آخر، بدأت وزارة التضامن صرف «تكافل وكرامة» لشهر مايو 2021 عن موعدها المحدد شهريًا، بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، حيث يبدأ صرف مساعدات برنامج الدعم النقدي «كرامة» عن شهر مايو للمستفيدين اليوم الأحد الموافق 9 مايو، بكل مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، فيما يتمّ صرف «تكافل» وعددهم نحو مليونين و109 آلاف أسرة مستفيدة اعتبارًا من غد الاثنين الموافق 10 مايو، وسيتم فتح حسابات بريدية مصرفية لمستفيدي برامج وزارة التضامن الاجتماعي للاستفادة من الانتشار الجغرافي لمكاتب البريد، والتي يصل عددها إلى نحو 4 آلاف مكتب على مستوى الجمهورية.